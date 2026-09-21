به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره‌برداری از تجهیزات جدید بیمارستان سیدالشهدای ارتش، اظهار کرد: در مسیر نهضت سلامت که در استان شکل گرفته، گام‌های خوبی برای ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی عمومی برداشته شده است.

وی افزود: در راستای عمل به توصیه‌های رهبر شهید مبنی بر افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات، این موضوع در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت و تلاش کردیم با ایجاد یکپارچگی در حاکمیت و شناخت صحیح نظام مسائل، ضمن کاهش هزینه اقدامات، بهره‌وری را افزایش دهیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش مجموعه‌های نظامی در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، تصریح کرد: مشارکت ارتش در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، نمودی از وجود یکپارچگی در حاکمیت است که می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی به مردم را کوتاه‌تر و روند ارائه خدمات را تسریع کند.

آشوری ادامه داد: با وجود اینکه طی یک سال گذشته کشور درگیر جنگ بوده و هرمزگان نیز در خط مقدم نبرد قرار داشته است، برنامه‌های توسعه‌ای استان متوقف نشده و تلاش کرده‌ایم روند خدمت‌رسانی به مردم استمرار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تلاش ما این است که با افزایش سرعت توسعه، به‌ویژه در حوزه سلامت، زمینه ارتقای خدمات و رضایتمندی مردم هرمزگان را فراهم کنیم.