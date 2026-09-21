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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

استاندار هرمزگان: توسعه خدمات سلامت با یکپارچگی در حاکمیت شتاب می‌گیرد

استاندار هرمزگان: توسعه خدمات سلامت با یکپارچگی در حاکمیت شتاب می‌گیرد

بندرعباس- استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در خدمات‌رسانی گفت: توسعه خدمات سلامت با یکپارچگی در حاکمیت شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره‌برداری از تجهیزات جدید بیمارستان سیدالشهدای ارتش، اظهار کرد: در مسیر نهضت سلامت که در استان شکل گرفته، گام‌های خوبی برای ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی عمومی برداشته شده است.

وی افزود: در راستای عمل به توصیه‌های رهبر شهید مبنی بر افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات، این موضوع در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت و تلاش کردیم با ایجاد یکپارچگی در حاکمیت و شناخت صحیح نظام مسائل، ضمن کاهش هزینه اقدامات، بهره‌وری را افزایش دهیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش مجموعه‌های نظامی در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، تصریح کرد: مشارکت ارتش در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، نمودی از وجود یکپارچگی در حاکمیت است که می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی به مردم را کوتاه‌تر و روند ارائه خدمات را تسریع کند.

آشوری ادامه داد: با وجود اینکه طی یک سال گذشته کشور درگیر جنگ بوده و هرمزگان نیز در خط مقدم نبرد قرار داشته است، برنامه‌های توسعه‌ای استان متوقف نشده و تلاش کرده‌ایم روند خدمت‌رسانی به مردم استمرار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تلاش ما این است که با افزایش سرعت توسعه، به‌ویژه در حوزه سلامت، زمینه ارتقای خدمات و رضایتمندی مردم هرمزگان را فراهم کنیم.

کد مطلب 6953633

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