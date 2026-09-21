۱۰ هزار و ۵۶۷ دانش آموز پایه هفتمی در استان سمنان راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه‌شنبه در آیین استانی «زنگ جوانه‌ها» به میزبانی آموزشگاه شهید اندرزگو شهرستان آرادان با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم، اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۵۶۷ دانش‌آموز پایه هفتمی استان سمنان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

وی دوره متوسطه اول را یکی از مراحل مهم شکل‌گیری هویت و شناخت استعدادهای دانش‌آموزان دانست و افزود: دانش‌آموزان در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم باید شناخت دقیق‌تری از توانمندی‌ها و علایق خود پیدا کنند تا بتوانند در دوره متوسطه دوم، مسیر تحصیل و آینده خود را آگاهانه‌تر انتخاب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، تاکید کرد: حضور در مدرسه زمینه ارتباط چهره به چهره، فعالیت‌های جمعی، مسئولیت پذیری، احترام، صبر، نشاط و تربیت اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و این ظرفیت‌ها با آموزش مجازی قابل جایگزینی نیست.

شریفی با اشاره به آمادگی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: برنامه هفتگی مدارس، دبیران و کلاس‌های درس از نخستین روز سال تحصیلی آماده است و تلاش شده فرآیند آموزشی بدون وقفه و با برنامه آغاز شود.

وی سلامت و امنیت دانش‌آموزان را از اولویت‌های آموزش و پرورش دانست و افزود: همه مسئولان در قبال سلامت و امنیت دانش‌آموزان مسئولیت دارند و باید زمینه فعالیت مدارس به صورت حضوری، فعال، بانشاط و پویا در طول سال تحصیلی فراهم شود.