  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مدارس استان سمنان نواخته شد

زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مدارس استان سمنان نواخته شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها با حضور دانش‌آموزان پایه اول و هفتم در مدارس استان خبر داد و گفت: امسال ۱۲۴ هزار دانش‌آموز راهی مدرسه می‌شوند.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز برنامه‌های ویژه بازگشایی مدارس اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو حدود ۱۲۴ هزار دانش‌آموز در ۹۳۰ مدرسه دولتی و غیردولتی استان سمنان مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس استان با همراهی ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری آئین زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها بیان کرد: دانش‌آموزان پایه اول و هفتم چند روز زودتر از آغاز رسمی سال تحصیلی در مدارس حضور یافتند تا ضمن آشنایی با محیط مدرسه، با فضای آموزشی و شرایط پایه جدید تحصیلی نیز آشنا شوند.

شریفی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها با هدف ایجاد آمادگی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان برای ورود به مقطع و پایه تحصیلی جدید انجام می‌شود.

کد مطلب 6953549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه