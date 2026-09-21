قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز برنامه‌های ویژه بازگشایی مدارس اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو حدود ۱۲۴ هزار دانش‌آموز در ۹۳۰ مدرسه دولتی و غیردولتی استان سمنان مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس استان با همراهی ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری آئین زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها بیان کرد: دانش‌آموزان پایه اول و هفتم چند روز زودتر از آغاز رسمی سال تحصیلی در مدارس حضور یافتند تا ضمن آشنایی با محیط مدرسه، با فضای آموزشی و شرایط پایه جدید تحصیلی نیز آشنا شوند.

شریفی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها با هدف ایجاد آمادگی و کاهش اضطراب دانش‌آموزان برای ورود به مقطع و پایه تحصیلی جدید انجام می‌شود.