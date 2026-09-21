سفر رئیس جمهور چین به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پکن روز دوشنبه اعلام کرد شی جینپینگ، رئیسجمهور چین از چهارشنبه تا جمعه این هفته (۱ تا ۳ مهر) در سفری دولتی به آمریکا میرود؛ سفری که نخستین دیدار رسمی دولتی او از این کشور از سال ۲۰۱۵ محسوب میشود.
وزارت خارجه چین اعلام کرد این سفر به دعوت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام میشود و شی در جریان دیدار با ترامپ درباره موضوعات مهم روابط چین و آمریکا و همچنین صلح و توسعه جهانی «تبادل نظر عمیق» خواهد داشت.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت سفر متقابل سران دو کشور در فاصله حدود شش ماه «اهمیتی تاریخی» دارد. او افزود دیپلماسی سران عالیرتبه نقش مهمی در هدایت راهبردی روابط پکن و واشنگتن دارد و چین برای تقویت گفتوگو و همکاری، مدیریت اختلافات و کمک به صلح، ثبات و رفاه جهانی با آمریکا همکاری خواهد کرد.
شی آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۵ و به دعوت باراک اوباما در قالب سفر دولتی به آمریکا رفت. او در سال ۲۰۱۷ نیز در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ با او دیدار کرد. شی در سال ۲۰۲۳ هم به آمریکا سفر کرد و در حاشیه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه با جو بایدن، رئیسجمهوری وقت آمریکا دیدار داشت، اما آن سفر در سطح سفر دولتی نبود.
سفر پیشرو پس از سفر دولتی ترامپ به چین در ماه مه انجام میشود. شی از زمان آغاز ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۳ تاکنون پنج بار به آمریکا سفر کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، احتمال دارد ترامپ از شی در پایگاه مشترک اندروز در مریلند، در نزدیکی واشنگتن استقبال کند.
همچنین انتظار میرود شماری از مدیران ارشد شرکتهای چینی از جمله شرکت خودروسازی برقی «بیوایدی» و شرکت تولیدکننده تجهیزات هوشمند «شیائومی»، شی را در این سفر همراهی کنند.
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