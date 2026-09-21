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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

تعطیلی حوزه علمیه نجف در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

تعطیلی حوزه علمیه نجف در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

حوزه علمیه نجف اشرف در پی درگذشت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعه، با اعلام عزای عمومی، درس‌های حوزوی خود را در طول هفته جاری تعطیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه نجف اشرف امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، در پی رحلت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعه، تعطیلی درس‌های حوزوی را در طول این هفته اعلام کرد.

در بیانیه رسمی حوزه علمیه نجف آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

در سوگ درگذشت فقید علم و تقوا، مرجع بزرگ دینی، آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، درس‌های حوزه علمیه نجف اشرف در باقی‌مانده روزهای این هفته تعطیل خواهد بود.

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

حوزه علمیه نجف با این تصمیم، با اعلام عزاداری برای درگذشت این مرجع تقلید، مراتب تأثر خود از این ضایعه را ابراز کرده است.

کد مطلب 6953748
سیده فاطمه سادات کیایی

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