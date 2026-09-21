آغاز فصل صید میگو هرمزگان از چهارم مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان در کمیته مدیریت صید استان که با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، رئیس هئیت مدیره اتحادیه تعاونی های صیادی استان و کشور، نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، و جمعی از مسئولین شیلات و نمایندگان جامعه صیادی بر گزار شد از آغاز فصل صید میگو در آب‌های استان از چهارم مهرماه خبر داد و گفت: این فصل صید پس از اجرای طرح دریابست و براساس نتایج بررسی‌های کارشناسی و پژوهشی آغاز خواهد شد.

بارانی با اشاره به جایگاه هرمزگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق صید میگوی کشور اظهار کرد: با پایان اجرای طرح دریابست در صیدگاه‌های میگوگیر استان و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط کارشناسان و پژوهشگران حوزه شیلات، فصل صید میگو از چهارم مهرماه آغاز می‌شود و شناورهای مجاز صید میگو فعالیت خود را در صیدگاه‌های تعیین شده آغاز خواهند کرد.

وی افزود: صیدگاه‌های میگوی هرمزگان از کوهستک در شهرستان سیریک تا طولا درشهرستان قشم گسترده شده و هر ساله با مشارکت گسترده جامعه صیادی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و رونق اقتصادی مناطق ساحلی ایفا می‌کنند.

مدیرکل شیلات هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات صید گفت: مدیریت علمی ذخایر آبزیان، رعایت زمان‌بندی فصل صید و همکاری صیادان در اجرای مقررات، از مهم‌ترین عوامل پایداری ذخایر ارزشمند میگو در آب‌های استان به شمار می‌رود.

بارانی خاطرنشان کرد: استفاده از مشارکت تعاونی‌های صیادی، حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان، پایش فعالیت شناورها و نظارت بر رعایت زمان و محدوده‌های مجاز صید از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای مدیریت مطلوب فصل صید میگوی امسال است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان همواره سهم قابل توجهی در تولید و صید آبزیان کشور داشته و اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی در کنار همکاری جامعه صیادی، زمینه بهره‌برداری پایدار از این ذخایر ارزشمند را برای سال‌های آینده فراهم می‌کند.

مدیرکل شیلات هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری صیادان و تشکل‌های صیادی، فصل صید میگوی امسال نیز با رعایت کامل ضوابط فنی و حفاظتی، همراه با صیدی مطلوب و حفظ پایداری ذخایر میگو در آب‌های استان برگزار شود.