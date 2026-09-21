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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

آزادسازی ۴۵ قطعه زمین زراعی تفکیک‌شده غیرمجاز در تفت

آزادسازی ۴۵ قطعه زمین زراعی تفکیک‌شده غیرمجاز در تفت

یزد- مدیر جهاد کشاورزی تفت از آزادسازی ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و اعاده ۴۵ قطعه تفکیک‌شده به وضع سابق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان تفت، کاظم مسروری‌فر گفت: این اراضی در روستاهای خودعلیا نصرآباد و اهرک سانیج به‌صورت غیرمجاز به ۴۵ قطعه تفکیک شده بود که روز ۲۹ شهریورماه در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی و به وضع سابق اعاده شد.

وی افزود: در منطقه اهرک سانیج، بدون دریافت مجوزهای قانونی و خارج از محدوده طرح هادی روستا، اقدام به قطعه‌بندی اراضی، خیابان‌کشی و ایجاد فضای سبز شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با هشدار نسبت به ترفندهای حقوقی در معاملات غیرمجاز اظهار کرد: برخی سودجویان با درج عباراتی مانند «مسئولیت تغییر کاربری بر عهده خریدار است» در قراردادها تلاش می‌کنند مسئولیت حقوقی خود را از بین ببرند که این اقدام در برخی موارد موجب خسارت‌های مالی و مشکلات حقوقی برای خریداران شده است.

مسروری‌فر از مردم خواست پیش از هرگونه معامله زمین‌های کشاورزی، از کاربری اراضی و مجوزهای قانونی آن اطمینان حاصل و از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند.

وی همچنین از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست با افزایش نظارت میدانی و اطلاع‌رسانی، موارد مشکوک به تغییر کاربری را در کوتاه‌ترین زمان به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام کنند.

کد مطلب 6953770

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