به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر دوشنبه در نخستین نشست بررسی پیشینه تاریخی مطبوعات محلی غرب کشور با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه‌های مکتوب اظهار کرد: نقش و روایتگری مطبوعات در تحولات مختلف جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما آنچه شایسته و بایسته است واکاوی و تحلیل این عملکرد در بستر موقعیت تاریخی خود آن‌ها است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از توانمندی‌ها، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه ایرانی ریشه در تاریخ گذشته دارد و برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه مناسبی برای معرفی، نقد و بررسی این میراث ارزشمند فراهم می‌سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه بازخوانی تاریخ مطبوعات می‌تواند به تاثیرگذاری بیشتر در عرصه فرهنگ و اجتماع بینجامد، تصریح کرد: بررسی تجربه‌ها، دستاوردها و داشته‌های مطبوعات در ادوار گذشته درک دقیق‌تر و عمیق‌تری از مسیر طی‌شده در تحولات فرهنگی و اجتماعی به دست می‌دهد.

جوادی در ادامه بیان کرد: امیدواریم خروجی و دستاوردهای این سلسله نشست‌ها ضمن صیانت و معرفی میراث مطبوعاتی زمینه‌ساز پویایی و نشاط بیشتر در حوزه‌های فرهنگ، رسانه و زندگی اجتماعی شود.

وی در پایان از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی مجموعه اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در میزبانی و برگزاری این نشست قدردانی کرد.