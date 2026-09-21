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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

بررسی تجربه‌های مطبوعات گذشته موجب درک تحولات می‌شود

بررسی تجربه‌های مطبوعات گذشته موجب درک تحولات می‌شود

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت:بررسی تجربه‌ها، دستاوردها و داشته‌های مطبوعات در ادوار گذشته درک دقیق‌تر و عمیق‌تری از مسیر طی‌شده در تحولات فرهنگی و اجتماعی به دست می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر دوشنبه در نخستین نشست بررسی پیشینه تاریخی مطبوعات محلی غرب کشور با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه‌های مکتوب اظهار کرد: نقش و روایتگری مطبوعات در تحولات مختلف جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما آنچه شایسته و بایسته است واکاوی و تحلیل این عملکرد در بستر موقعیت تاریخی خود آن‌ها است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از توانمندی‌ها، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه ایرانی ریشه در تاریخ گذشته دارد و برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه مناسبی برای معرفی، نقد و بررسی این میراث ارزشمند فراهم می‌سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه بازخوانی تاریخ مطبوعات می‌تواند به تاثیرگذاری بیشتر در عرصه فرهنگ و اجتماع بینجامد، تصریح کرد: بررسی تجربه‌ها، دستاوردها و داشته‌های مطبوعات در ادوار گذشته درک دقیق‌تر و عمیق‌تری از مسیر طی‌شده در تحولات فرهنگی و اجتماعی به دست می‌دهد.

جوادی در ادامه بیان کرد: امیدواریم خروجی و دستاوردهای این سلسله نشست‌ها ضمن صیانت و معرفی میراث مطبوعاتی زمینه‌ساز پویایی و نشاط بیشتر در حوزه‌های فرهنگ، رسانه و زندگی اجتماعی شود.

وی در پایان از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی مجموعه اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در میزبانی و برگزاری این نشست قدردانی کرد.

کد مطلب 6953786

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