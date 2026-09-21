اسدی: فرهنگ مقاومت، ریشه در مکتب سیدالشهدا(ع) دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را یکی از بلندترین قلههای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر تداوم فرهنگ مقاومت در عرصههای مختلف کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس تنها میدان رویارویی سلاحها نبود، اظهار کرد: قدرت یک ملت را نمیتوان در شمار سلاحها و گستره زرادخانهها خلاصه کرد؛ گاه ایمان، خودباوری، توکل و اراده یک ملت میتواند معادلات قدرتهای بزرگ را تغییر دهد.
شهردار شیراز ادامه داد: در سالهای دفاع مقدس نسلی به میدان آمد که دفاع از میهن را به مکتبی برای ایثار، مسئولیتپذیری و مقاومت تبدیل کرد؛ مکتبی که امروز نیز زنده است و در برابر فشار، تحریم، تهدید، ترور و تجاوز بر توان ملی و اراده ایرانی تکیه دارد.
اسدی با اشاره به ریشههای فرهنگ مقاومت در مکتب عاشورا گفت: فرهنگ مقاومت ریشه در مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) دارد و در هشت سال دفاع مقدس به حماسهای ماندگار تبدیل شد؛ حماسهای که با پایان جنگ پایان نیافت و در آزمونهای سخت سالهای پس از آن نیز جلوهگر شد.
وی افزود: سنگرها تغییر کردهاند، اما روح مقاومت همچنان زنده است و خواهد ماند؛ چراکه آنچه در جبهههای دفاع مقدس شکل گرفت، صرفاً یک خاطره تاریخی نبود، بلکه سرمایهای ماندگار برای مقاومت، صیانت از ایران و عبور از آزمونهای امروز و فردای این سرزمین است.
دفاع مقدس، مکتب ایثار و مقاومت
شهردار شیراز با تأکید بر نقش مدیریت شهری در شرایط امروز کشور گفت: جامعه مدیریت شهری کلانشهر شیراز خود را همسنگر رزمندگان و همپیمان شهیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس میداند.
اسدی گفت: در سنگرهای امروز، از جنگ اقتصادی تا عرصه سازندگی، توسعه و خدمت، با بسیج امکانات و استفاده از ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی، پای ایران عزیز ایستادهایم.
وی با اشاره به ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: عهد ما با شهدا، عهدی برای امروز و فرداست؛ عهدی که اجازه ندهد گرد فراموشی بر عظمت مجاهدت آنان بنشیند و پرچم عزت ایران بر زمین بماند.
شهردار شیراز در بخش پایانی پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از سربازان و مرزبانان تا فرماندهان، دانشمندان و دیگر هموطنان شهید، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از میراث آنان تأکید کرد.
اسدی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و بر تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا تأکید کرد.
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