دفاع امروز در میدان خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید بصیر هاشمی صبح چهارشنبه در آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه همواره در حال دفاع هستیم گفت: دفاع از کشور و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی، موضوعی متعلق به یک دوره تاریخی نیست و امروز نیز در عرصه‌های مختلف به هوشیاری، همدلی و آمادگی نیاز داریم.

وی افزود: کشور ما همواره در مسیر دفاع و مقابله با چالش‌ها قرار داشته است و امروز نیز شرایطی وجود دارد که عبور از آن نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر همه بخش‌های جامعه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ادامه داد: با وجود مسائل و چالش‌های موجود، با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همراهی مردم و مسئولان، مقتدرانه مسیر پیشرفت و توسعه کشور را ادامه می‌دهیم.

جامعه پزشکی در خط مقدم بحران‌ها

هاشمی با اشاره به نقش جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و بحران‌های سال‌های اخیر گفت: دانشگاه علوم پزشکی و جامعه پزشکی استان فارس در عرصه‌های مختلف مسئولیت خود را به خوبی ایفا کرده‌اند و در شرایط دشوار و بحران‌ها، با حضور مؤثر و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم بوده‌اند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس جلوه‌ای از ایستادگی مردم ایران برای صیانت از کشور بود، افزود: رزمندگان در آن دوران با ایثار و ازخودگذشتگی برای دفاع از کشور و تمامیت ارضی ایران اسلامی ایستادگی کردند و امروز نیز جامعه پزشکی در کنار دیگر بخش‌های کشور، مسئولیت مهمی در صیانت از سلامت مردم بر عهده دارد.

دفاع امروز در میدان خدمت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به مسئولیت جامعه پزشکی در شرایط دشوار بیان کرد: ارائه خدمات سلامت در بحران‌ها و حضور در کنار مردم، بخشی از مسئولیتی است که جامعه پزشکی در شرایط مختلف بر عهده دارد.

هاشمی همچنین از همراهی بسیج جامعه پزشکی استان فارس در برنامه‌های مختلف قدردانی و تصریح کرد: برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران و بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس است.