حمله به اسکله صیادی بندرعباس از مصادیق حمله به اهداف غیرنظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در محل پارکینگ قایقهای صیادی بندرعباس که توسط دشمن آمریکایی _ صهیونیستی مورد حمله واقع شده بود و در تشریح این جنایات، اظهار کرد: این مکان یکی از صحنههای ناشی از حمله ارتش آمریکا به اهداف غیرنظامی، اسکله صیادی معروف به پشت شهر بندرعباس است که در جریان این حمله، ابزار معاش بسیاری از صیادان آسیب دید و آثار و بقایای ناشی از حمله در این محل قابل مشاهده است.
وی افزود: این اسکله از سالیان گذشته محل فعالیت صیادان و استقرار لنجهای صیادی بوده و از جمله محلهای تأمین امرار معاش مردم منطقه به شمار میرود. حمله به اهداف غیرنظامی از مصادیق بارز جنایت جنگی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۲۰ فروند شناور صیادی مورد هدف قرار گرفته و بیش از ۳۴۰ فروند شناور و کشتی تجاری نیز آسیب دیدهاند که هر دو گروه در زمره اهداف غیرنظامی قرار دارند.
وی ادامه داد: تمامی این موارد از سوی دستگاه قضایی ثبت و ضبط شده و اقدامات کارشناسی و ارزیابی خسارتها نیز انجام شده است و پیگیریهای حقوقی در این زمینه در دست انجام است. همچنین دستگاه اجرایی و دولت نیز بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط، موضوع خسارتها را پیگیری میکنند.
قهرمانی با تأکید بر نقش رسانهها در ثبت و انعکاس آثار این حملات، اظهار کرد: اصحاب رسانه و افکار عمومی باید این صحنهها و آثار ناشی از حملات را ثبت و به جهانیان نشان دهند؛ چراکه رسوایی و افشای جنایات جنگی یکی از عوامل بازدارندگی در تکرار این جنایات است.
نظر شما