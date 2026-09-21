مهلت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی دوره جدید ویژه اعضای صندوق اعتباری هنر تا ششم مهر ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با انتخاب یکی از طرح‌های «امید»، «آرامش» و «رفاه»، نسبت به ثبت‌نام خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند.

در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر آمده است:

با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضا و استقبال اصحاب فرهنگ و هنر از طرح بیمه تکمیلی صندوق هنر، مهلت ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی که پیش از این تا ۳۰ شهریور تعیین شده بود، به مدت یک هفته تمدید و تا ششم مهر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

اعضای واجد شرایطی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir و یا سایت صندوق به نشانی Profile.honarcredit.ir، فرآیند نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

در فرآیند ثبت‌نام، امکان انتخاب میان سه طرح «امید»، «آرامش» و «رفاه» فراهم است. همچنین اعضا می‌توانند افراد تحت تکفل خود را نیز در همان طرح انتخابی، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهند.

ششم مهر، آخرین مهلت ثبت‌نام است و پس از پایان این بازه، امکان تمدید مجدد مهلت نام‌نویسی وجود نخواهد داشت.

بر اساس قرارداد منعقد شده، پوشش بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر از اول مهر ۱۴۰۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ با همکاری شرکت بیمه طرف قرارداد ارائه خواهد شد.