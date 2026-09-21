به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شش سال پس از انفجار بندر بیروت، پرونده این حادثه به مرحله صدور کیفرخواست نزدیک شده است. محمد صعب، دادستان عمومی لبنان گزارش ۲۷۰ صفحه‌ای دادستانی درباره تحقیقات را به طارق بیطار، قاضی تحقیق تحویل داده است.

انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت دست‌کم ۲۳۵ کشته و بیش از ۷ هزار زخمی بر جا گذاشت. این انفجار پس از آتش‌سوزی در محلی رخ داد که حدود ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بدون تدابیر ایمنی کافی در آن نگهداری می‌شد.

بیطار تاکنون بیش از ۷۰ نفر از جمله مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی و کارکنان دولتی را در این پرونده متهم کرده است. شکری حداد، وکیل کانون وکلای بیروت گفت نظر دادستانی الزام‌آور نیست و تصمیم نهایی درباره صدور کیفرخواست با قاضی تحقیق است.

رسانه لبنانی «اساس» گزارش داده است که دادستانی میشل عون، رئیس‌جمهوری پیشین لبنان را به دلیل اطلاع از وجود نیترات آمونیوم و کوتاهی در اقدام برای جلوگیری از حادثه، دارای مسئولیت کیفری مستقیم دانسته است. عون این ادعا را رد کرده و علیه انتشار این گزارش شکایت کرده است.

حداد پیش‌بینی کرد کیفرخواست پیش از پایان سال صادر و پس از آن پرونده برای محاکمه به شورای عالی قضایی لبنان ارجاع شود. تحقیقات این پرونده طی سال‌های گذشته بارها به دلیل اختلافات سیاسی متوقف شده بود.