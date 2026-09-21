به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین دهقان طزرجانی در جلسه آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار کرد: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً با برخورد قضایی محقق نمی‌شود و همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود از اقدامات صحیح، مسئولانه و قانونمند در مسیر صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی حمایت می‌کند.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: تذکر دلسوزانه در صورت همراهی با اخلاق و حکمت می‌تواند زمینه اصلاح را فراهم کند، اما برخورد نادرست ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

دهقان طزرجانی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی در شهرستان مهریز حمایت از اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه و در عین حال برخورد قانونی با مواردی است که امنیت، آرامش، عفت عمومی و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده، مدرسه، دانشگاه، دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و آحاد مردم باید در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نقش خود را ایفا کنند و امر به معروف و نهی از منکر نیز با عقلانیت، کرامت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.