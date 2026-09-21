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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

کمک ۸۵ میلیارد ریالی خیرین برای تجهیز بیمارستان سرطان همدان

کمک ۸۵ میلیارد ریالی خیرین برای تجهیز بیمارستان سرطان همدان

همدان-مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت علوم پزشکی همدان از اختصاص ۸۵ میلیارد ریال از کمک‌های نقدی خیرین برای تامین تجهیزات آسانسور بخش «پت‌اسکن» بیمارستان سرطان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زائری‌لطف با اشاره به تداوم همدلی و حمایت‌های اقشار نیکوکار از پروژه بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان اظهار کرد: در راستای تکمیل تجهیزات این مرکز درمانی و با مشارکت ارزشمند خیرین مبلغ ۸۵ میلیارد ریال از کمک‌های نقدی مردمی به خرید تجهیزات آسانسور بخش پت‌اسکن اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار صرف خرید سه دستگاه موتور آسانسور و ۲ دستگاه کابین می‌شود که گامی عملیاتی در مسیر تکمیل بخش پت‌اسکن و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تشخیصی برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب می‌شود.

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از حمایت‌های خیرین و مسئولان استانی بیان کرد: سخنرانی متین آیت‌الله غلامعباس هاشمی استاد برجسته حوزه علمیه قم در کنار حضور و همراهی مسئولان دانشگاه و مجمع خیرین سلامت نقش موثری در تشویق و جلب مشارکت‌های مردمی برای تکمیل این پروژه داشته و سرپرست دانشگاه و پیگیری‌های سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع موجب شتاب گرفتن روند تکمیل و تجهیز بیمارستان شده است.

زائری‌لطف در خصوص راهکارهای نوین تامین مالی پروژه افزود: اختصاص ردیف‌های اعتباری و همچنین نشاندار شدن بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان برای پرداخت مالیات از دیگر اقدامات موثری است که زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و مودیان مالیاتی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به تنوع کمک‌های مردمی تصریح کرد: خیرین سلامت علاوه بر کمک‌های نقدی با اهدای طلا، جواهرات، زمین، آپارتمان و سایر اموال نیز حمایت خود را از این پروژه ابراز داشته‌اند که این همراهی شایسته قدردانی است.

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان خاطرنشان کرد: تکمیل این بیمارستان زمینه ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان با دعوت از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه گفت: از مودیان مالیاتی دعوت می‌شود با توجه به نشاندار شدن این بیمارستان بخشی از مالیات خود را به این پروژه اختصاص دهند و هر میزان مشارکت مردمی گامی در مسیر افزایش ظرفیت درمان و ایجاد امید برای بیماران و خانواده‌های آنها است.

کد مطلب 6953544

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