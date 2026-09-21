کمک ۸۵ میلیارد ریالی خیرین برای تجهیز بیمارستان سرطان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زائری‌لطف با اشاره به تداوم همدلی و حمایت‌های اقشار نیکوکار از پروژه بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان اظهار کرد: در راستای تکمیل تجهیزات این مرکز درمانی و با مشارکت ارزشمند خیرین مبلغ ۸۵ میلیارد ریال از کمک‌های نقدی مردمی به خرید تجهیزات آسانسور بخش پت‌اسکن اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار صرف خرید سه دستگاه موتور آسانسور و ۲ دستگاه کابین می‌شود که گامی عملیاتی در مسیر تکمیل بخش پت‌اسکن و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تشخیصی برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب می‌شود.

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از حمایت‌های خیرین و مسئولان استانی بیان کرد: سخنرانی متین آیت‌الله غلامعباس هاشمی استاد برجسته حوزه علمیه قم در کنار حضور و همراهی مسئولان دانشگاه و مجمع خیرین سلامت نقش موثری در تشویق و جلب مشارکت‌های مردمی برای تکمیل این پروژه داشته و سرپرست دانشگاه و پیگیری‌های سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع موجب شتاب گرفتن روند تکمیل و تجهیز بیمارستان شده است.

زائری‌لطف در خصوص راهکارهای نوین تامین مالی پروژه افزود: اختصاص ردیف‌های اعتباری و همچنین نشاندار شدن بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان برای پرداخت مالیات از دیگر اقدامات موثری است که زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و مودیان مالیاتی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به تنوع کمک‌های مردمی تصریح کرد: خیرین سلامت علاوه بر کمک‌های نقدی با اهدای طلا، جواهرات، زمین، آپارتمان و سایر اموال نیز حمایت خود را از این پروژه ابراز داشته‌اند که این همراهی شایسته قدردانی است.

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان خاطرنشان کرد: تکمیل این بیمارستان زمینه ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان با دعوت از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه گفت: از مودیان مالیاتی دعوت می‌شود با توجه به نشاندار شدن این بیمارستان بخشی از مالیات خود را به این پروژه اختصاص دهند و هر میزان مشارکت مردمی گامی در مسیر افزایش ظرفیت درمان و ایجاد امید برای بیماران و خانواده‌های آنها است.