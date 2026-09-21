به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس با اشاره به نقش چندبعدی دانشگاه در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به این واقعیت واقفیم که مأموریت دانشگاه صرفاً به تولید علم، انتشار مقاله، توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی محدود نمی‌شود.

وی افزود: دانشگاه باید بتواند بخشی از مسائل واقعی جامعه را شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائه کند و فارغ‌التحصیلانی تربیت کند که نسبت به مسائل جامعه مسئولیت‌پذیر باشند.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه دانشگاه در دوره جنگ و دوران پساجنگ نیز مسئولیت‌هایی فراتر از مأموریت‌های علمی و آموزشی دارد، گفت: دانشگاه باید از ظرفیت‌های خود برای تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد امید در جامعه استفاده کند.

افشاری‌فر با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در دانشگاه‌ها بیان کرد: دانشگاه محل حضور اقوام، فرهنگ‌ها، دیدگاه‌ها و عقاید مختلف است و باید بتواند فضایی برای بروز و ظهور این تنوع فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دانشگاه نتواند فضای گفتگو و پذیرش دیدگاه‌های مختلف را ایجاد کند، باید این موضوع را به‌عنوان یک مسئله جدی مورد توجه قرار دهد و برای اصلاح آن تلاش کند.

نشاط دانشجویان نیازمند برنامه‌ریزی است

رئیس دانشگاه شیراز بر ضرورت توجه جدی‌تر به اوقات فراغت و نشاط دانشجویان تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تقویت روحیه و نشاط دانشجویان است.

افشاری‌فر افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور فعال دانشجویان در محیط دانشگاه و استفاده هدفمند از اوقات آنان فراهم شود.

وی تخصیص اعتبارات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای تحقق این هدف را ضروری دانست و گفت: برای پرکردن مناسب اوقات دانشجویان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، دانشگاه‌ها به همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز دارند.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دولت در شرایط کنونی، از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف خواست در حمایت از دانشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آنها مشارکت بیشتری داشته باشند.