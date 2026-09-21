به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سجاد نیکخو ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس، با اشاره به شرایط متفاوت آغاز سال تحصیلی جدید، این مقطع را فرصتی ویژه برای دانشگاهها دانست و گفت: سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز میشود که جامعه و دانشگاه، تجربه متفاوتی از تحولات و رخدادهای اخیر را پشت سر گذاشتهاند و همین مسئله، مسئولیت مجموعههای فرهنگی دانشگاهها را بیش از گذشته برجسته میکند.
وی افزود: در سالهای گذشته، بخش مهمی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها به تبیین جنایات و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان اختصاص داشت، اما امروز دانشجویان و دانشگاهیان بسیاری از این واقعیتها را با چشم خود دیدهاند و جامعه دانشگاهی، دانشجویان و استادان شهید و جانباز را نیز در میان خود دارد.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای فارس ادامه داد: این شرایط در کنار همه مخاطرات و دشواریهای خود، فرصت کمنظیری برای دانشگاهها ایجاد کرده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان، در مسیر تبیین واقعیتها، تقویت امید و دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش فعالتری ایفا کنند.
نیکخو با تأکید بر اهمیت شش ماه پیشرو از مهرماه تا پایان سال، گفت: این دوره میتواند فرصتی مناسب برای فعالیت مؤثر فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها باشد.
وی افزود: انتظار میرود مدیران فرهنگی و رؤسای دانشگاهها با کنار گذاشتن اختلافنظرهای سطحی و غنیمت شمردن این فصل همدلی، زمینه گفتوگو، هماندیشی و همکاری بیشتر را فراهم کنند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای فارس تصریح کرد: دانشگاهها ظرفیت بزرگی از استادان، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در اختیار دارند و اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان شرایط مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تبیینی در سال تحصیلی جدید رقم زد.
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