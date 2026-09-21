هاشمی: جاذبه دانشگاه باید بیش از دافعه آن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بصیر هاشمی ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس، با تأکید بر اهمیت فضای فرهنگی دانشگاهها گفت: جاذبه دانشگاه باید بیش از دافعه آن باشد و محیط دانشگاه باید بهگونهای طراحی و مدیریت شود که دانشجو در آن احساس تعلق، آرامش و انگیزه بیشتری برای حضور و مشارکت داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانشجویان، فرزندان این سرزمین هستند، افزود: باید برای حضور، رشد و فعالیت دانشجویان در دانشگاه برنامهریزی مناسبی صورت گیرد و برنامههایی متنوع طراحی شود که نیازهای فرهنگی، اجتماعی و روحی آنان را مورد توجه قرار دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: توجه به نیازهای مختلف دانشجویان و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و مشارکت آنان میتواند به تقویت ارتباط دانشجویان با محیط دانشگاه کمک کند.
هاشمی همچنین پیشنهاد کرد نشستهای مشترک رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاههای استان بهصورت دورهای برگزار شود و موضوع فرهنگ و مسائل فرهنگی دانشگاهها بهعنوان محور ثابت این نشستها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت همفکری و تعامل میان دانشگاهها گفت: میتوان با بهرهگیری از تجربهها و ظرفیتهای یکدیگر، برنامههای متنوعی برای دانشجویان طراحی کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشترک دانشگاهها در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: در شرایط بحرانی، میتوان با همدلی و همافزایی، از ظرفیتهای موجود برای عبور مؤثرتر از مسائل استفاده کرد.
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