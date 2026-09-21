به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس، بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها به‌ویژه در سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: لازم است این نشست‌ها و گفت‌وگوها در طول سال نیز استمرار داشته باشد.

وی با دعوت از رؤسا، استادان، مدیران و دانشگاهیان استان فارس برای حضور در رویداد «تجمع جان‌فدایان ایران» در روز پنجشنبه دوم مهرماه در شیراز ادامه داد: حضور دانشگاهیان در این رویداد، معنادار و حاوی پیام مهمی است و می‌تواند نشان‌دهنده حضور و همراهی جامعه دانشگاهی در صحنه‌های مهم اجتماعی و ملی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ظرفیت گسترده دانشگاه‌ها در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و عقاید مختلف و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو در محیط دانشگاه تأکید کرد.

وی گفت: گفت‌وگو ارزشمند است و باید بتوانیم دیدگاه‌های مختلف را بشنویم، سخن حق را بشناسیم و از آن بهره بگیریم و حتی در مواجهه با سخنان نادرست نیز شنیدن و گفت‌وگو را فرصتی برای تبیین و روشن شدن حقیقت قرار دهیم.

آیت الله دژکام با تأکید بر اینکه محیط علمی نباید صرفاً به بیان شعارها، حرف‌ها و وعده‌ها محدود شود، افزود: آنچه در دانشگاه مطرح می‌شود باید در عرصه عمل نیز خود را نشان دهد و ایده‌ها و سخنان به اقدام و عمل منتهی شود.