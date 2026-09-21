احداث نیروگاه خورشیدی در حریم محوطه باستانی اریسمان نطنز متوقف شد

هاجر محمدشریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی در حریم محوطه باستانی اریسمان نطنز اظهار کرد: این پروژه تا زمان انجام بررسیهای کارشناسی و تعیین تکلیف حریم محوطه تاریخی ریسمان، امکان ادامه فعالیت ندارد.
وی ابراز کرد: در پی موضوع احداث نیروگاه خورشیدی در محوطه باستانی اریسمان، نظرات کارشناسی اداره میراث فرهنگی شهرستان بررسی و گزارشی نیز به اداره کل میراث فرهنگی استان ارسال شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز با اشاره به اهمیت تاریخی این محوطه افزود: منطقه باستانی ریسمان از قدمت دیرینهای با بیش از شش هزار و ۵۰۰ سال برخوردار است و در جریان کاوشهای باستانشناسی، اشیای ارزشمندی از آن کشف شده است؛ بهگونهای که یک تیم کاوش از آلمان نیز در مطالعات این محوطه حضور داشته و سایت باستانی اریسمان بهعنوان یکی از محوطههای شاخص مرتبط با ذوب فلزات، شهرت جهانی دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه مجوزی از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برای احداث نیروگاه خورشیدی در این محدوده صادر نشده و مجوزهای مربوط به پروژه از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت شده است.
محمدشریفی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق موقعیت پروژه نسبت به محوطه تاریخی گفت: طبق بررسیهای انجامشده، نیروگاه در حریم سایت باستانی اریسمان قرار گرفته و به همین دلیل انجام هرگونه عملیات اجرایی تا زمان تکمیل اطلاعات، بررسیهای لازم و بازدید کارشناسان باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی از محل امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: موضوع توقف پروژه تا اطلاع ثانوی به مسئولان شهرستان اعلام شده است تا پس از حضور کارشناسان و انجام بررسیهای تخصصی، درباره ادامه یا توقف عملیات تصمیمگیری شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز با اشاره به وسعت قابل توجه محوطه باستانی ریسمان اظهار کرد: این محوطه حدود ۱۵۰ هکتار وسعت دارد و تعیین دقیق حریم آن نیازمند انجام گمانهزنیها و مطالعات گسترده باستانشناسی است که مستلزم تأمین و تخصیص اعتبار خواهد بود.
وی افزود: پرونده تعیین و ثبت حریم محوطه باستانی اریسمان نیز در دست اقدام است و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، فرآیند قانونی ثبت حریم این محوطه به صورت مصوب انجام شود.
محمدشریفی تأکید کرد: تا زمان مشخص شدن وضعیت حریم و انجام بررسیهای کارشناسی، هرگونه عملیات اجرایی در محدوده موردنظر باید متوقف بماند تا از وارد شدن آسیب احتمالی به آثار و لایههای باستانشناختی این محوطه جلوگیری شود.
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