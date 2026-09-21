فرماندار دشتی: دولت متعهدانه پای کار مردم است

به گزارش خبرنگارر مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: اگر امروز در کشور و شهرستان شاهد پایداری ایران عزیز هستیم، مرهون حضور و همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح است و دولت نیز همواره از این دو مجموعه حمایت و پشتیبانی کرده است و این حمایت متعهدانه استمرار خواهد داشت.

وی افزود: اگر امروز کشور با وجود همه مشکلات در وضعیت مناسبی قرار دارد، به واسطه اتحاد، وفاق و انسجام میان ارکان مختلف نظام و همراهی مردم است و همه ارکان نظام نشان داده‌اند که ایران اسلامی مقتدرتر از گذشته در معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی می‌کند.

فرماندار دشتی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم بیش از ۲۰۰ شبانه‌روز پای کار نظام و انقلاب بودند و با وجود تهاجم دشمنان، ایران از مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی عقب نماند.

مقاتلی ادامه داد: در هفته دولت امسال نیز در شهرستان دشتی حدود پنج همت پروژه افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد که بیانگر تداوم روند خدمت‌رسانی و توسعه شهرستان در شرایط جنگی است.

وی با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران عزیز» گفت: در کشور شاهد اقدامات امیدآفرینی بودیم و لازم می بینم از تلاش و زحمات همه مدیران شهرستان در اجرای برنامه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کنم.

فرماندار دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بر برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: برنامه‌های این هفته باید با شکوه هرچه بیشتر و متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شود و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها شد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای آغاز سال تحصیلی و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان و دانشجویان همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

مقاتلی با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در برگزاری برنامه‌های هفته نیروی انتظامی مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای شهرستان در پایان سال و همچنین یادواره شهدای خلیج فارس در مهرماه گفت: ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این برنامه‌ها نیز مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به انجام ارزیابی عملکرد مدیران در شش ماه نخست سال اظهار کرد: ارزیابی مدیران انجام شده و بخش عمده‌ای از شاخص‌های مورد بررسی به میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌ها اختصاص دارد.

مدیران باید با سعه صدر پاسخگوی مردم باشند

وی تأکید کرد: مدیران باید با سعه صدر پاسخگوی مردم باشند، در دسترس آنان قرار داشته باشند و همواره در کنار مردم و پیگیر مسائل و مشکلات آنها باشند.

مقاتلی با اشاره به اجرای طرح «فواد» با هدف ارتقای رضایتمندی مردم گفت: این طرح یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران است و از ابتدای مهرماه بازرسان برای بررسی روند اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی حضور خواهند یافت.

وی همچنین بر حضور فعال مدیران در میزهای خدمت شبانه تأکید کرد و افزود: میزهای خدمت شبانه در رزمایش‌های شبانه برگزار می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور فعال، پاسخگوی مردم و پیگیر مسائل و مطالبات آنان باشند.

فرماندار دشتی از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور در شهرستان خبر داد و گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای مطلوب این طرح همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.