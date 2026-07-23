به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و گرامیداشت روز بزرگداشت سلمان فارسی، بر ضرورت حفظ انسجام، همدلی و تعامل میان مدیران تأکید کرد و گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، مسئولیت‌پذیری و مدیریت هماهنگ نیاز دارد.

وی با اشاره به پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه با قدردانی از همراهی امام جمعه دشتی و نیز کاکی و همچنین ستاد نماز جمعه اظهار کرد: همراهی، راهبری و تعامل میان مجموعه‌های مختلف شهرستان سرمایه ارزشمندی برای خدمت‌رسانی به مردم است و باید این همدلی حفظ و تقویت شود.

یک سال اخیر، تجربه فشرده‌ای از همه چالش‌های ۴۷ سال انقلاب بوده است

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط کشور در یک سال گذشته گفت: در این مدت، جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از سخت‌ترین رخدادهای چهار دهه گذشته از جمله جنگ، ترور، ناامنی، تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی را به صورت همزمان تجربه کرد، اما ملت ایران با ایستادگی و همبستگی اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد.

وی افزود: در همین شرایط سخت، دستاوردهای مهمی نیز رقم خورد که نشان می‌دهد کشور در مسیر پیشرفت متوقف نشده است و همه ارکان نظام و بویژه دولت تمام قد پای کار خدمت به مردم بوده اند.

وی تأکید کرد: اینکه در شرایط جنگی بتوان هم امنیت را حفظ کرد و هم شاخص‌های توسعه را بهبود بخشید، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مدیران البته با همراهی مردم است و نباید با برخی بی انصافی ها این تلاش ها را وارونه نمایی کرد و آدرس غلط و اشتباه به جامعه ارائه کرد.

دولت همچنان با صلابت پای کار مردم و کشور است و همه ارکان و مسئولین دولت خدمت به مردم در این شرایط را وظیفه و افتخاری برای خود می دانند.

دشمن در ایجاد ناآرامی داخلی ناکام ماند

فرماندار دشتی با بیان اینکه دشمن علاوه بر تهاجم نظامی، به دنبال برهم زدن آرامش داخلی کشور بود، اظهار کرد: اعتراف صریح دشمن به ناکامی در ایجاد آشوب و اختلاف میان مردم، نشان‌دهنده شکست طراحی‌های آنان است.

اتحاد مقدس، رمز عبور از شرایط کنونی

مقاتلی با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره وحدت و همدلی گفت: امروز یگانه راه عبور از شرایط موجود، حفظ وفاق ملی، انسجام، همکاری و اعتماد متقابل میان مردم، مسئولان و ارکان نظام است.

وی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که همه بخش‌های حاکمیت، اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و مردم، در کنار یکدیگر مسئول حفظ اقتدار کشور هستند.

از تجارب جنگ باید در آموزش نسل آینده استفاده شود

فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت ثبت تجربیات دوران اخیر اظهار کرد: همان‌گونه که دفاع مقدس به عنوان بخشی از تاریخ کشور در کتاب‌های درسی ثبت شد، دستاوردهای این دوره نیز باید برای نسل آینده مستندسازی شود.

حمایت از نیروهای مسلح وظیفه همگانی است

وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی گفت: امنیت امروز کشور حاصل مجاهدت فرزندان این سرزمین است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند از آنان حمایت کنند و این حمایت همانند روزهای نخست تجاوز دشمن با قوت ادامه خواهد داشت.

آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در اربعین

فرماندار دشتی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تسهیل حضور زائران در مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین همکاری کنند.

وی از موکب‌های مردمی، ستاد اربعین و خیرین شهرستان نیز قدردانی کرد و افزود: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ برای مردم دشتی است.

نماز جمعه؛ قرارگاه بزرگ فرهنگی و اجتماعی

مقاتلی با اشاره به پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ستادهای نماز جمعه صرفاً یک مکان فیزیکی نیستند، بلکه قرارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی نظام محسوب می‌شوند.

وی از فعالیت‌های ستاد نماز جمعه دشتی از جمله برگزاری میزهای خدمت، برنامه پزشک آدینه و اقدامات فرهنگی تقدیر کرد.

مدیران استانی بدون هماهنگی برای امورات شهرستان تصمیم نگیرند

فرماندار دشتی خطاب به مدیران کل استانی تأکید کرد: برای ثبات در اقدامات هیچ مدیرکلی نباید بدون هماهنگی با فرمانداری در شهرستان حضور یافته و وعده یا تعهدات بدون پشتوانه برای اجرای پروژه‌ها بدهند و با تحمیل بار اضافی به دولت مردم را نسبت به عملکرد دولت بدبین کنند.

وی افزود: هرگونه تصمیم، تفاهم یا تعهد مالی بدون هماهنگی با مدیریت شهرستان غیرقابل پذیرش است و مسئولیت آن بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

سامانه «فواد» مسیر ارتباط مستقیم مردم با مسئولان

مقاتلی از راه‌اندازی سامانه ملی «فواد» در شهرستان خبر داد و گفت: این سامانه بستری برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران و ثبت درخواست‌ها، انتقادات و پیشنهادهاست و باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم پرداخت بدهی ادارات به دستگاه های خدمات‌رسان

وی با اشاره به مطالبات شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات گفت: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند تا روند خدمات‌رسانی با مشکل مواجه نشود.

برخی مدیران باید خود را با قافله خدمت همراه کنند و عقب ماندگی ها را جبران کنند

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش های مدیران و کلیه دستگاه های اجرایی و بیان اینکه علیرغم همه زحمات و تلاش ها عملکرد همه مدیران یکسان نیست، اظهار داشت: برخی مدیران نیازمند تلاش بیشتری هستند و باید اشراف کامل‌تری بر پروژه‌ها و مسئولیت‌های خود داشته باشند.

وی افزود: مدیری که از وضعیت پروژه‌های حوزه مسئولیت خود اطلاع کافی نداشته باشد، نمی‌تواند پاسخگوی مردم باشد.

پرهیز از دوباره‌کاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها

مقاتلی بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی پیش از اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: انجام حفاری‌ها و پروژه‌های عمرانی بدون استعلام از سایر دستگاه‌ها موجب اتلاف منابع و دوباره‌کاری خواهد شد.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید همچنان در دستور کار باشد

وی از مدیران خواست برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف انرژی تدوین و اجرا کنند و گفت: صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

مصوبات جلسات مختلف باید با جدیت پیگیری و اجرا شود

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه مصوبات جلسات مختلف از جمله جلسات مهمی مثل شورای تأمین، شورای اداری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، شورای ترافیک و امثالهم دارای بار حقوقی است، تصریح کرد: مدیران موظف به اجرای دقیق این مصوبات هستند و کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست.

نظارت مستمر بر بازار

مقاتلی خواستار استمرار نظارت بر بازار شد و گفت: وجود برخی مشکلات را کتمان نمی کنیم اما با وجود همه مشکلات و چالش ها عملکرد دولت در کنترل بازار در ایام اخیر بی نظیر بوده است و برای حفظ این وضعیت در کنار حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، با هرگونه تخلف نیز باید برخورد شود تا آرامش بازار حفظ شود.

هفته دولت؛ فرصت ارائه عملکرد واقعی

وی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، از مدیران خواست گزارش عملکرد یک‌ساله خود را به صورت دقیق، مستند و قابل راستی‌آزمایی ارائه کنند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: عملکردها صحت‌سنجی خواهد شد و صرف ارائه آمار بدون مستندات قابل قبول نیست.

پاسخگویی به مردم، وظیفه مدیران است

مقاتلی در پایان با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع گفت: مدیران باید با سعه‌صدر پاسخگوی مردم باشند و ارتباط مستمر با جامعه را حفظ کنند.

وی همچنین از مدیران خواست در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مناسبت‌های عمومی شهرستان حضوری فعال داشته باشند.