توزیع ۷۵ بسته مهر تحصیلی توسط اوقاف در تالش

حجت الاسلام حمید رهبرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع ۷۵ بسته مهر تحصیلی خبر داد و اظهار کرد: ارزش این بسته ها ۶۰۰ میلیون ریال است که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید میان دانشآموزان و خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تالش و رضوانشهر در خصوص این طرح تاکید کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، ۷۵ بسته مهر تحصیلی میان خانوادهها و دانشآموزان نیازمند در شهرستان های تالش و رضوانشهر توزیع شد.
وی افزود: ارزش هر یک از این بستهها ۸ میلیون ریال است و در مجموع برای تهیه و توزیع این بستهها ۶۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
حجت الاسلام رهبرشاد با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح حمایت از دانشآموزان کمبضاعت است اذعان کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و کمک به خانوادههایی است که تأمین هزینههای آغاز سال تحصیلی برای آنها دشوار است.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که دانشآموزان کمبرخوردار در کنار سایر دانشآموزان، سال تحصیلی خود را با آرامش و آمادگی بیشتری آغاز کنند و دغدغههای مالی خانوادهها مانعی برای تحصیل فرزندانشان نباشد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تالش و رضوانشهر بیان کرد: حمایت از دانشآموزان نیازمند، علاوه بر کمک به کاهش بخشی از هزینههای خانوادهها، زمینهساز تقویت عدالت آموزشی و توجه به آینده این دانشآموزان است.
حجت الاسلام رهبرشاد در پایان خاطرنشان کرد: تداوم چنین برنامههایی در گرو استفاده از ظرفیت موقوفات و همراهی خیران است و امیدواریم با مشارکت بیشتر خیران، بتوانیم حمایتهای بیشتری از دانشآموزان و خانوادههای کمبرخوردار داشته باشیم.
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