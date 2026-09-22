مظفری: غرب با شعار حقوق زن، خانواده را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری بعدازظهر سهشنبه در همایش «شکوه عفت فاطمی» اظهار کرد: امام خمینی(ره) تأکید داشتند اگر دختران و زنان ما از پشت پرده سخنان و اقدامات دشمنان آگاه شوند، تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرند و حجاب و عفاف خود را حفظ میکنند.
وی افزود: با مراجعه به سخنان برخی فیلسوفان و اندیشمندان غربی و همچنین بررسی جایگاه زن در برخی قرائتهای تحریفشده از ادیان، میتوان تفاوت نگاه اسلام با برخی دیدگاههای تاریخی غرب نسبت به زن را مشاهده کرد.
امام جمعه قزوین با اشاره به تحولات تاریخی غرب در حوزه حقوق زنان گفت: در جریان انقلاب صنعتی، سرمایهداران غربی برای استفاده از نیروی کار ارزان زنان و افزایش مصرف کالاهای تولیدی، موضوع حقوق زنان را مطرح کردند و زنان را به کارخانهها کشاندند.
مظفری ادامه داد: به گفته وی، زنان در آن دوره ساعتهای طولانی در کارخانهها کار میکردند و دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت میکردند و از سوی دیگر، صنعت تبلیغات نیز در مواردی از زن بهعنوان ابزاری برای فروش کالا استفاده کرد.
وی با بیان اینکه زن نباید به کالا و ابزار تبدیل شود، تصریح کرد: نتیجه چنین نگاهی، آسیبهایی در حوزه سلامت روان، روابط اجتماعی و خانواده به دنبال داشته است.
امام جمعه قزوین با اشاره به پیامدهای مورد ادعای خود از تضعیف عفاف در جوامع غربی گفت: جامعهای که عفاف و حجاب در آن کمرنگ شود، با آسیبهایی مانند کاهش آرامش روانی، تضعیف خانواده، گسترش طلاق، افزایش خانوادههای تکسرپرست و مشکلات تربیتی فرزندان مواجه خواهد شد.
مظفری خطاب به زنان و دخترانی که حجاب خود را رعایت نمیکنند، گفت: شما را خواهران و دختران خود میدانیم و باید توجه داشته باشیم که مسئله عفاف و حجاب با آینده خانواده و نسلهای آینده ارتباط دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه «تلاش جریان صهیونیستی برای اثرگذاری بر خانواده ایرانی» خواند، اظهار کرد: دشمن بهخوبی میداند که مادر در ساختار خانواده ایرانی نقش مهمی دارد و به همین دلیل تلاش میکند جایگاه مادر و خانواده را هدف قرار دهد.
امام جمعه قزوین با تأکید بر نقش مسئولان در ترویج ارزشهای دینی گفت: اخلاق و معنویت با قوه قهریه قابل اجرا در جامعه نیست، اما مسئولان جامعه اسلامی وظایفی در این زمینه دارند.
مظفری افزود: مسئولان باید پیش از هر چیز خود به فضایل اخلاقی و دینی عمل کنند و خانوادههای خود را نیز حفظ کنند؛ همچنین باید زمینه رواج این ارزشها را در جامعه فراهم کرده و در تفرجگاهها، ورزشگاهها و سایر اماکن عمومی، فضای جامعه را به سمت فضایل انسانی هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برابر کانونهایی که بهصورت برنامهریزیشده به دنبال ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه هستند نیز باید به شکل معقول مقابله کرد و اجازه نداد مردم با فریب و فشار به سمت آنچه نادرست میدانیم، سوق داده شوند.
امام جمعه قزوین حضور مسئولان ارشد استان در این همایش را دارای پیام دانست و گفت: این حضور نشان میدهد همه در کنار مردم مؤمن قزوین برای ترویج ارزشهای الهی از جمله عفاف و حجاب تلاش خواهند کرد.
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