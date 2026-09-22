راهپیمایی «شکوه عفت فاطمی» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی بزرگ «شکوه عفت فاطمی» عصر سهشنبه با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم از میدان جانبازان قزوین آغاز شد و شرکتکنندگان با حرکت در مسیر تعیینشده، در مسجد ولایت تجمع کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با مضامین عفاف و حجاب، بر اهمیت حفظ ارزشهای دینی و تحکیم بنیان خانواده تأکید کردند.
حاضران در این راهپیمایی همچنین با سر دادن شعار «همراه شویم؛ برای خانواده، برای عفت، برای آینده» دیدگاه خود را درباره اهمیت عفاف و حجاب و نقش خانواده در جامعه بیان کردند.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و در پایان، شرکتکنندگان با حضور در مسجد ولایت، بر ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با هنجارشکنیهای اجتماعی تأکید کردند.
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