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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات شیخ ابوالحسن و برف‌زیر نیشابور مهار شد

آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات شیخ ابوالحسن و برف‌زیر نیشابور مهار شد

نیشابور- فرماندار نیشابور از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات شیخ ابوالحسن و منطقه برف‌زیر خبر داد.

مهدی دونده در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: حدود ۱۰ هکتار از عرصه‌های منطقه شیخ ابوالحسن در جریان این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است.

فرماندار نیشابور افزود: آتش‌سوزی مهار شده و نیروهای عملیاتی در حال سرکوب کانون‌های باقی‌مانده و خاکسترهای فعال هستند تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ گروه آتش‌نشانی و اطفای حریق در منطقه فعال هستند و نیروهای بسیج و جمعیت هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی و کنترل شرایط در محل حضور دارند.

دونده تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و عملیات پایش و سرکوب کامل کانون‌های باقی‌مانده تا اطمینان از خاموشی کامل ادامه خواهد داشت.

فرماندار نیشابور درباره علت وقوع این آتش‌سوزی نیز گفت: علت حادثه در دست بررسی است و پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6954353

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