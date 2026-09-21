مهدی دونده در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: حدود ۱۰ هکتار از عرصه‌های منطقه شیخ ابوالحسن در جریان این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است.

فرماندار نیشابور افزود: آتش‌سوزی مهار شده و نیروهای عملیاتی در حال سرکوب کانون‌های باقی‌مانده و خاکسترهای فعال هستند تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ گروه آتش‌نشانی و اطفای حریق در منطقه فعال هستند و نیروهای بسیج و جمعیت هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی و کنترل شرایط در محل حضور دارند.

دونده تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و عملیات پایش و سرکوب کامل کانون‌های باقی‌مانده تا اطمینان از خاموشی کامل ادامه خواهد داشت.

فرماندار نیشابور درباره علت وقوع این آتش‌سوزی نیز گفت: علت حادثه در دست بررسی است و پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.