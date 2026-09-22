آتش‌ سوزی در منطقه جنگلی شیوآشان سردشت مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار خضریان در این زمینه افزود: این آتش‌سوزی به دلیل پوشش گیاهی مناسب منطقه شدت زیادی داشت که با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و مشارکت همیاران طبیعت و جوامع محلی از گسترش آن جلوگیری شد.

وی ادامه داد: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است اما با توجه به وجود بقایای چادر گردشگران در محل، احتمال می‌رود این حادثه بر اثر خطای انسانی رخ داده باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت اظهار کرد: گردشگران حاضر در محل پیش از گسترش آتش به‌موقع از میان زبانه‌های حریق خارج شدند اما در این حادثه چادر و وسایل همراه آنان در آتش سوخت و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع از پوشش جنگلی منطقه نیز طعمه حریق شد.

خضریان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد آتش‌سوزی در مراتع و مناطق جنگلی سردشت ثبت شده که در مجموع بیش از ۷۰ هکتار از عرصه‌های مرتعی و جنگلی این شهرستان در این حوادث دچار حریق شده است.

وی افزود: برای افزایش آمادگی نیروها پیش از آغاز فصل تابستان، چندین دوره آموزشی و مانور اطفای حریق در مراتع و مناطق جنگلی شهرستان با مشارکت همیاران طبیعت و جوامع محلی برگزار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت با اشاره به آمار سال گذشته نیز گفت: پارسال ۴۷ فقره آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های سردشت و میرآباد به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۴۵۰ هکتار از این عرصه‌ها در آتش سوخت.

وی بر ضرورت مشارکت مردم در احیای عرصه‌های آسیب‌دیده تاکید کرد و افزود: دامداران نیز باید آموزش‌های لازم را برای کمک به احیای مراتع آسیب‌دیده پس از وقوع آتش‌سوزی فرا بگیرند تا روند بازسازی این عرصه‌ها با همکاری مردم و دستگاه‌ های مسئول انجام شود.

چادر گردشگران پس از اطفای حریق

خضریان اظهار کرد: منابع طبیعی سردشت به دلیل برخورداری از پوشش جنگلی ارزشمند و رویشگاه‌های گسترده بلوط زاگرس، از مناطق حساس و راهبردی غرب کشور به شمار می‌رود و حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی نیازمند همکاری و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی از گردشگران، مسافران و روستاییان خواست با توجه به خشک شدن علوفه‌ها و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، هنگام برپایی آتش نکات ایمنی را رعایت کنند و پس از استفاده نیز از خاموش شدن کامل آن اطمینان داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌ سوزی در مراتع و جنگل‌های منطقه، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ ندای منابع طبیعی اطلاع دهند.