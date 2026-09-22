به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، چهل‌وهشتمین جلسه وبیناری این مرکز با حضور سیدمجتبی هاشمی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، اعضای شورای معاونین مرکز حراست، رؤسای حراست استان‌ها و مسئولان بسیج فرهنگیان استان‌های کشور برگزار شد و در آن بر تقویت نقش مدیر مدرسه، توانمندسازی معلمان و توسعه همگرایی در میدان مدرسه تأکید شد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در این نشست با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به «میدان مدرسه»، توانمندسازی و حمایت از مدیران مدارس را از الزامات شرایط موجود دانست و گفت: مدیر مدرسه در خط مقدم میدان تعلیم و تربیت قرار دارد و لازم است با شناخت دقیق‌تر موقعیت و برخورداری از حمایت و پشتیبانی مجموعه‌های مرتبط، برای مدیریت مسائل مدرسه آمادگی بیشتری داشته باشد.

صدیقی با تأکید بر ضرورت شناخت شرایط و تحولات پیرامونی، اظهار کرد: مدیر مدرسه در کنار شناخت ضوابط و قوانین، نیازمند آشنایی با برخی موقعیت‌ها و مسائل احتمالی در میدان مدرسه است تا بتواند در مواجهه با مسائل، تصمیم و واکنش مناسب‌تری داشته باشد.

وی افزود: بخشی از مسائل ممکن است در قالب موضوعات اجتماعی، فرهنگی یا معیشتی در مدرسه بروز پیدا کند و لازم است مدیران برای مواجهه صحیح، آرام و منطقی با این موقعیت‌ها از آمادگی لازم برخوردار باشند.

معلم؛ ظرفیت بزرگ برای تقویت مدیریت مدرسه

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به ظرفیت گسترده معلمان در مدارس، سازماندهی، حمایت و توانمندسازی معلمان را فرصتی مهم برای تقویت مدیریت مدرسه دانست و گفت: معلم در مدرسه می‌تواند در کنار مدیر، نقش مؤثری در حل مسائل، ایجاد همگرایی و تقویت فضای تربیتی ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه معلم باید در متن و میدان مدرسه نقش‌آفرین باشد، اظهار کرد: اگر معلمان به‌درستی سازماندهی، حمایت و توانمند شوند، می‌توانند به یک بازوی جدی برای مدیر مدرسه و مجموعه آموزش و پرورش تبدیل شوند.

صدیقی در ادامه از شکل‌گیری «گروه‌های پیشرفت مدرسه» به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های جدید برای تقویت مشارکت معلمان در مسائل مدرسه یاد کرد و گفت: در مدارس منتخب، به‌ ویژه مدارسی که در اولویت برنامه ارتقای مدیریت آموزشگاهی قرار گرفته‌اند، باید مسئول گروه‌های پیشرفت مدرسه مشخص شود تا این گروه‌ها بتوانند به‌عنوان یک ظرفیت میدانی در کنار مدیر مدرسه فعالیت کنند.

وی که به صورت ارتباط برخط از اداره حراست آموزش و پرورش استان مازندران در این وبینار شرکت کرده بود، با اشاره به آغاز رسمی فعالیت این گروه‌ها در استان مازندران، اظهار کرد: این طرح با اولویت مدارس منتخب و به‌ویژه مدارسی که در سطح بالاتری از مسائل و چالش‌ها قرار دارند، دنبال می‌شود تا به‌تدریج دامنه آن در سراسر کشور گسترش یابد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، همگرایی میان حراست، مجموعه‌های رسمی آموزش و پرورش و معلمان را برای مدیریت بهتر مسائل مدرسه ضروری دانست و گفت: این ظرفیت می‌تواند به مدیر و مجموعه آموزش و پرورش کمک کند تا مسائل و دغدغه‌های معلمان را بهتر بشناسند و از ظرفیت خود معلمان برای تقویت ارتباط با خانواده و بهبود فضای مدرسه استفاده کنند.

صدیقی با تأکید بر ضرورت وفاق و همکاری میان مجموعه‌های مختلف آموزش و پرورش، افزود: اگر مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از مسائل میدان مدرسه قابلیت مدیریت و حل‌وفصل خواهند داشت و می‌توان از شکل‌گیری مسائل بزرگ‌تر پیشگیری کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش حراست در این فرایند، بر ضرورت همراهی و پشتیبانی این مجموعه در کنار مدیران و معلمان تأکید کرد و گفت: در مواردی که نیاز به حمایت و پشتیبانی از معلم وجود دارد، مجموعه‌های مرتبط باید در کنار او باشند تا معلم بتواند با آرامش و اطمینان بیشتری مأموریت خود را در مدرسه انجام دهد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی گفت: تعطیلی مدارس نباید به یک رویه تبدیل شود و باید تلاش کرد مدرسه در شرایط موجود نیز نقش خود را در حفظ نشاط، امید و اقتدار ملی ایفا کند.

صدیقی با اشاره به حضور مسئولان کشور در آیین آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: شروع مهر می‌تواند یک «رزمایش فرهنگی» باشد؛ فرصتی برای آنکه پس از یک دوره دشوار، ظرفیت‌های بزرگ تربیتی و اجتماعی مدرسه بیش از گذشته فعال شود.

وی افزود: باید با تدبیر و همکاری مجموعه‌ها، از فرصت‌های پیش‌رو برای ایجاد حال خوب در جامعه و تبدیل مسائل به فرصت‌های تربیتی استفاده کرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌ای حضوری برای مدیران با همکاری بخش‌های مختلف دستگاه تعلیم و تربیت خبر داد و گفت: هدف این است که با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های مختلف، برای مسائل و بحران‌های پیش‌رو راهکار پیدا شود و از دل این مسائل، فرصت‌های جدیدی برای پیشرفت مدرسه خلق شود.

صدیقی تأکید کرد: باید به گونه‌ای حرکت کنیم که در سال آینده، با بازخوانی اقدامات انجام‌شده، بتوانیم شاهد گام‌های جدی و ملموس در مسیر ارتقای مدرسه باشیم.