به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، حمیدرضا غلامزاده، با اشاره به اجرای این کمپین اظهار کرد: هدف «تهران دوستداشتنی» صرفاً اکران تبلیغات شهری نبود؛ بلکه تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت رسانههای شهری و مشارکت شهروندان، روایت تازهای از تهران و داشتههای آن شکل بگیرد.
وی افزود: معرفی جاذبهها و نمادهای تهران، برگزاری مسابقه عکاسی و دعوت شهروندان به ثبت و روایت تهران از نگاه خودشان، از جمله اقداماتی بود که این کمپین را از یک تبلیغات محیطی صرف فراتر برد و آن را به بستری برای مشارکت شهروندان و تقویت حس تعلق به شهر تبدیل کرد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با تأکید بر نقش تبلیغات خلاقانه در ارتباط میان شهر و شهروند گفت: «تهران دوستداشتنی» نمونهای از این رویکرد است که در آن، تبلیغات شهری به ابزاری برای روایت هویت پایتخت و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری آن تبدیل شد.
غلامزاده خاطرنشان کرد: استمرار این نگاه میتواند به شکلگیری تصویری متنوعتر و واقعیتر از تهران کمک کند؛ شهری که علاوه بر مسائل و چالشهایش، تاریخ، فرهنگ، خاطره، خلاقیت و زندگی جاری شهروندان را نیز در خود جای داده است.
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