اجرای ۲ روزه «قطعات» در باگالری

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای پرفورمنس اینستالیشن «قطعات» توسط سحر افروز، روزهای دوم و سوم مهر در باگالری برگزار میشود.
در توضیح این اجرا نوشته شدهاست: «قطعات، اجرایی مبتنی بر حضور، مواجهه و مشارکت است. این اجرا مجموعهای از کنشها و موقعیتهای زنده است که در فضای اجرا و در مواجهه با مخاطب شکل میگیرند و کامل میشوند. مخاطب در اجرای «قطعات»، صرفا از جایگاه ناظر خارج شده است و حضور او به یکی از عناصر تشکیلدهنده تجربه اجرایی تبدیل میشود. آنچه در طول اجرا رخ میدهد، از پیش بهطور کامل تثبیت نشده است و بخشی از آن در نسبت میان بدن، فضا، اجرا و مخاطب پدید میآید.»
علاقهمندان به حضور در این اجرا، میتوانند در روزهای پنجشنبه و جمعه و به تاریخ ۲ و ۳ مهر از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در باگالری حضور پیدا کنند.
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