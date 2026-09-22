به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، صبح سهشنبه، در مراسم «مهر کریمانه» در بهارستان، گفت: پروژههای آموزشی بهارستان که امکان تکمیل سریعتر آنها وجود دارد، نباید تا دهه فجر به تأخیر بیفتند و باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
قشقاوی در ادامه با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: بهارستان از شهرستانهایی است که از نظر سرانه آموزشی با کمبود جدی مواجه است و برای جبران این عقبماندگی باید اقدامات جدیتری انجام شود.
وی افزود: پروژههای آموزشی متعددی با همکاری شهرداریها، ادارهکل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش در بهارستان در حال اجراست و چند مدرسه نیز توسط شهرداریها در این شهرستان در حال احداث است.
نماینده مردم بهارستان، رباطکریم و پرند در مجلس با اشاره به ضرورت احداث مدرسه در حصارک تصریح کرد: دانشآموزان دختر این منطقه برای تحصیل ناچار به رفتوآمد به نسیمشهر بودند و این موضوع، بهویژه در فصل زمستان، مشکلاتی برای خانوادهها ایجاد میکرد.
قشقاوی خطاب به مسئولان نوسازی مدارس خواستار تسریع در اجرای پروژههای آموزشی شد و گفت: هر ساعت تأخیر در اجرای پروژهها با توجه به شرایط تورمی، هزینه بیشتری به طرحها تحمیل میکند؛ بنابراین پروژههایی که امکان تکمیل سریعتر آنها وجود دارد، نباید تا دهه فجر به تأخیر بیفتند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شوند و در صورت امکان فعالیت شبانه و چندشیفته، از این ظرفیتها برای کاهش زمان اجرای پروژهها استفاده شود.
نماینده مردم بهارستان، رباطکریم و پرند همچنین از همکاری شوراهای اسلامی، دهیاریها، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان در اجرای پروژههای آموزشی و ورزشی قدردانی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری یکی از مدارس به نام «پروین اعتصامی» بر ضرورت آشنایی دانشآموزان با مفاخر فرهنگی و ادبی کشور تأکید کرد و پیشنهاد داد مسابقهای با محوریت شخصیت و آثار این شاعر در مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شود.
قشقاوی خاطرنشان کرد: معرفی شخصیتهایی مانند پروین اعتصامی به نسل جوان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مدارس میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
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