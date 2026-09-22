به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح سه شنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی، انتظامی، خدماتی و گروههای جهادی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس سپاه قمر بنی هاشم(ع) در قالب کمکهای مؤمنانه و رزمایش مواسات و همدلی که هدیهای از سوی شهدای عزیز است، به مردم شهیدپرور استان تقدیم کرده است.
فرمانده سپاه قمر بنیهاشم(ع) با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: این دوران یادآور حماسههای ماندگار و نقطه عطفی در تاریخ است. گنجینه دفاع مقدس گنجی برای نسلهای متوالی بهشمار میرود.
وی ادامه داد: دشمنان در سال ۱۳۵۹ با پنج هدف راهبردی که ریشه آن حتی به سال ۱۹۶۸ میلادی بازمیگردد، به دنبال تجزیه ایران اسلامی و سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند، اما در این بیش از ۴۰ سال کور خواندهاند.
وی خاطرنشان کرد: ایمان مردم تحت زعامت ولایت مطلقه فقیه رمز ایستادگی، مقاومت و عزت این سرزمین بوده و همچنان در نبردهای مختلف خود را نشان میدهد.
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