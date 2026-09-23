  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان»+ فیلم کامل

نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان»+ فیلم کامل

نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان؛ واقعیت میدانی، موازنه قدرت و سناریوهای پیش رو» با حضور کارشناسان حوزه غرب آسیا در خبرگزاری مهر برگزار شد و ابعاد مختلف تحولات لبنان بررسی شد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان؛ واقعیت میدانی، موازنه قدرت و سناریوهای پیش رو» روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با حضور علیرضا مجیدی، پژوهشگر حوزه غرب آسیا، محمد خواجویی، مدیرگروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر و جمعی از علاقه‌مندان در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف تحولات لبنان، واقعیت‌های میدانی، موازنه قدرت میان بازیگران داخلی و خارجی، وضعیت حزب‌الله و تأثیر تحولات منطقه‌ای بر معادلات این کشور پرداختند و سناریوهای پیش‌رو درباره آینده سیاسی و امنیتی لبنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فیلم کامل این نشست و دیدگاه‌های کارشناسان درباره تحولات لبنان را در ادامه ببینید.



کد مطلب 6954690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه