نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان»+ فیلم کامل

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست کارشناسی «علی الطاهر در کانون تحولات لبنان؛ واقعیت میدانی، موازنه قدرت و سناریوهای پیش رو» روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با حضور علیرضا مجیدی، پژوهشگر حوزه غرب آسیا، محمد خواجویی، مدیرگروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر و جمعی از علاقه‌مندان در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف تحولات لبنان، واقعیت‌های میدانی، موازنه قدرت میان بازیگران داخلی و خارجی، وضعیت حزب‌الله و تأثیر تحولات منطقه‌ای بر معادلات این کشور پرداختند و سناریوهای پیش‌رو درباره آینده سیاسی و امنیتی لبنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فیلم کامل این نشست و دیدگاه‌های کارشناسان درباره تحولات لبنان را در ادامه ببینید.





