به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی، مسلم ربانیان با اشاره به برگزاری بیستویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی گفت: امسال برای نخستینبار بخش تئاتر کودک، نوجوان و عروسکی در جشنواره استانی تئاتر برگزار میشود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مسئولیت برگزاری این بخش را برعهده دارد.
وی افزود: در این بخش، ۱۰ نمایش کودک و نوجوان از شهرستانهای مختلف استان در حال تولید و آمادهسازی هستند و گروههای نمایشی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین خود را برای حضور در رقابتی متفاوت و تخصصی آماده میکنند.
ربانیان با بیان اینکه بخش کودک و نوجوان جشنواره از ۱۵ مهرماه، همزمان با هفته ملی کودک آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بازبینی آثار اول و دوم مهرماه با حضور هیئت داوران انجام میشود و پس از بررسی آثار، گروههای راهیافته به مرحله نهایی معرفی خواهند شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی ادامه داد: توجه به تئاتر کودک و نوجوان، فراهم کردن زمینه حضور گروههای نمایشی این حوزه و ایجاد فرصت برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید، از مهمترین اهداف حضور کانون در این رویداد است.
وی گفت: بیستویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی امسال در ۹ بخش شامل نمایش صحنهای، خیابانی، کودک و نوجوان، نقالی و پردهخوانی، نمایشنامهخوانی «کافه تئاتر»، نمایشهای کوتاه با رویکرد جوان، رادیوتئاتر، مرور آثار فاخر و بخش عکس و تیزر تئاتر برگزار میشود.
ربانیان با اشاره به مشارکت هنرمندان شهرستانهای مختلف استان در این جشنواره افزود: برنامههای بیستویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از شهریورماه آغاز شده و تا ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و کانون نیز تلاش میکند با برگزاری بخش کودک و نوجوان، سهمی مؤثر در تقویت و توسعه تئاتر این حوزه داشته باشد.
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