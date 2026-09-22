دفاع مقدس جدید توانمندی نیروهای مسلح ایران را به دنیا نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد امیدرضا ذوالقدر صبح سهشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: شهدا جان خود را سپر کردند تا ایران اسلامی مقتدر بماند و این راه بلند و پرافتخار ادامه پیدا کند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها، دلاورمردیها و بزرگیهای کسانی است که امروز نام و یاد آنها به عنوان لوح زرینی در تابلوی افتخارات جمهوری اسلامی ایران میدرخشد.
فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی بیان کرد: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نهادهای نوپای انقلاب، دشمن همواره به دنبال آسیب رساندن و ضربه زدن به انقلاب اسلامی بود و در این مسیر توطئهها و قائلههای مختلفی در شمال کشور، ترکمنصحرا، شمالغرب، جنوب و جنوبشرق کشور شکل گرفت.
ذوالقدر ادامه داد: همه این توطئهها و دسیسهها با هدف جلوگیری از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی انجام شد، اما دشمنان به هدف خود نرسیدند و در نهایت استکبار جهانی با همراهی ایادی خود در سال ۱۳۵۹ جنگی هشتساله را به ایران اسلامی تحمیل کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در دوران دفاع مقدس گفت: همه اقشار مردم دوشادوش و دست در دست نیروهای مسلح وارد میدان شدند و کسبه و تجار، روحانیون، دانشآموزان، معلمان، استادان دانشگاه، جامعه پزشکی و سایر اقشار در کنار نیروهای مسلح، استحکام بزرگی برای مقاومت و پیروزیهای روزافزون ایجاد کردند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا افزود: عملیاتهای بزرگی همچون فتحالمبین، بیتالمقدس، طریقالقدس و ثامنالائمه(ع) نشان داد که ایران اسلامی مقتدر است و روزبهروز مقتدرتر و امیدبخشتر به مسیر خود ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: شاید نسل جدید نیاز داشت یک دفاع مقدس جدید را تجربه کند تا بار دیگر توانمندی نیروهای مسلح به عنوان فرزندان این نظام را ببیند و دنیا نیز به خوبی بداند که توانمندی ایران اسلامی در دفاع مقدس سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به مراتب بیشتر از سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ است.
ذوالقدر با اشاره به نقش هدایتهای فرماندهی معظم کل قوا و امام راحل در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: این درخت تنومند روزبهروز پربارتر و آمادهتر شد تا ایران اسلامی و اسلام را به دنیا عرضه و معرفی کند.
وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس در سال جاری گفت: امسال سنگینی مسئولیت برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس را بیش از گذشته احساس میکنیم و با وجود فقدان فرماندهان و بزرگان شهید، برنامههای این هفته پررنگتر، پربارتر و باشکوهتر برگزار خواهد شد.
فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی افزود: برنامههای امسال به دلیل تقارن هفته دفاع مقدس با کنگره ۴۰۰ شهید استان، اهمیت و جایگاه ویژهای دارد؛ چراکه خراسان جنوبی در جنگهای مختلف و دوران دفاع مقدس نقش مؤثری داشته و بزرگانی را تقدیم انقلاب کرده است که هر یک میتوانستند استوانهای برای قدرت کشور باشند.
وی حضور نیروهای مسلح در این مراسم را دارای چند پیام و هدف دانست و گفت: نخستین هدف، تجدید بیعت مجدد نیروهای مسلح با شهدا و نماینده ولیفقیه در استان و اعلام این موضوع است که نیروهای مسلح، قدرتمندتر از همیشه و با اتکا به مردم همیشه در صحنه آمادهاند در هر زمان و شرایطی در برابر دشمنان و استکبار جهانی ایستادگی کنند.
وی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار نیروهای مسلح اظهار کرد: همه ما میدانیم اگر حمایت مردم همیشه در صحنه، فرهیخته، با بصیرت و میداندار خراسان جنوبی از نیروهای مسلح استان قطع میشد، شاید امروز نیروهای مسلح در این قدرت و هیبت قرار نداشتند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا خاطرنشان کرد: یکی از اضلاع اصلی تقویت نیروهای مسلح، در کنار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، مردم هستند که به عنوان سوخت اصلی و پیشران، نیروهای مسلح را در انجام مأموریتهای خود هدایت و پشتیبانی میکنند.
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