توجه بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب ابوظبی به مصحف ۱۳۰ ساله مینیاتوری

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نسخه مینیاتوری و نادر از «مصحف برایس» که حدود سال ۱۸۹۶ در اسکاتلند به چاپ رسیده، در سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است.

این نسخه توسط انتشارات تخصصی کتاب‌های نادر «پیتر هارینگتون» در نمایشگاه عرضه شده و به دلیل اندازه بسیار کوچک خود، در شمار مشهورترین نسخه‌های مینیاتوری قرآن کریم در اواخر قرن نوزدهم قرار دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات «وام»، ابعاد این نسخه تنها ۲۶ در ۱۹ میلی‌متر است و از آن به عنوان نخستین نسخه مینیاتوری قرآن کریم که در اروپا به چاپ رسیده، یاد می‌شود.

سارا ترویسون، متخصص امور خاورمیانه در انتشارات «پیتر هارینگتون»، در گفت‌وگو با خبرگزاری امارات، نمایش این مصحف در نمایشگاه کتاب ابوظبی را نشان‌دهنده ارزش تاریخی آن و جایگاهش در تاریخ چاپ نسخه‌های مینیاتوری قرآن دانست.

ترویسون می‌گوید که این مصحف با استفاده از فناوری فتولیتوگرافی چاپ شده است؛ به این صورت که متن یک نسخه دست‌نویس با دقت بسیار بالا تصویربرداری و سپس به اندازه‌ای کوچک شده که امکان چاپ آن در این ابعاد فراهم شود.

این مصحف در یک محفظه فلزی اصلی مجهز به ذره‌بین نگهداری می‌شود؛ ابزاری که امکان خواندن متن صفحات آن را با وجود اندازه بسیار کوچک فراهم می‌کند.

ترویسون توضیح داد که «مصحف برایس» پس از انتشار نسخه‌های متعدد و راه یافتن آنها به مناطق مختلف جهان، شهرت گسترده‌ای پیدا کرد. شماری از این نسخه‌ها نیز به مکه مکرمه رسید و بازدیدکنندگان، آنها را به عنوان نسخه‌های کوچک قرآن خریداری می‌کردند.

نسخه‌ای که اکنون در نمایشگاه ابوظبی به نمایش گذاشته شده، جلد اصلی چرمی قرمز با تزئینات طلایی خود را حفظ کرده و محفظه فلزی اصلی آن نیز همچنان موجود است؛ ویژگی‌هایی که بر ارزش این اثر به عنوان یک قطعه نادر با ابعاد دینی، تاریخی و فنی می‌افزاید.

این مصحف در نمایشگاه تنها برای بازدید عرضه نشده و انتشارات «پیتر هارینگتون» آن را با قیمت ۲ هزار و ۷۵۰ پوند انگلیس برای فروش ارائه کرده است.

این نسخه نادر نمونه‌ای از مرحله‌ای تاریخی در تحول فناوری‌های چاپ کتاب‌های دینی در ابعاد بسیار کوچک در اروپا به شمار می‌رود؛ اثری که اندازه استثنایی، قدمت و حفظ اجزای اصلی آن، ارزش ویژه‌ای برای مجموعه‌داران کتاب‌های نادر و علاقه‌مندان به میراث تاریخی و آثار مذهبی ایجاد کرده است.