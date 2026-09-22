خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس، استان سمنان، دیار سه هزار شهید و مهد معلمان دین و اخلاق، زیست کده عارفان و شاعران و علما و فضلای بزرگ، میزبان یک رویداد بزرگ است.

شاید بتوان این رویداد را بزرگترین و محوری ترین رویداد سال ۱۴۰۵ از ابتدای فروردین ماه تا به امروز دانست رویدادی که قرار است ۴۶ هزار نفر را به میدان حماسه سازی بیاورد.

امروز و همزمان با صبح سه شنبه قرار است در اقصی نقاط استان سمنان رزمایش بزرگ اقتدار جانفدایان ایران اسلامی با حضور آحاد مردم و بسیجیان و جانفدایان کشورمان برگزار شود.

حضور با شکوه مردم استان سمنان

در استان سمنان رزمایش بزرگ جانفدایان ایران اسلامی در دو بخش صبح و عصر برگزار می شود تا همه بتوانند از این رویداد معنوی استفاده کافی را ببرند به این ترتیب که صبح سه شنبه و از دقایقی قبل در شهرستان شاهرود رویداد بزرگ جانفدایان ایران اسلامی آغاز به کار می کند و بعد از ظهر امروز این رزمایش بزرگ در دیگر نقاط استان سمنان برگزار خواهد شد رزمایشی که به صحنه بزرگ از حماسه آفرینی بدل خواهد شد.

رزمایش بزرگ جانفدایان ایران اسلامی در شاهرود از میدان امام خمینی(ره) به صورت تجمع بزرگ بسیجیان و جانفدایان آغاز و به شکل پیمایش ادامه خواهد داشت و بسیجیان و جان برکفان ایران و انقلاب اسلامی، آخرین توانمندی هایشان را در عرصه های مختلف دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، به نمایش می گذارند.

امروز صبح شاهرودی ها ابتدا به میدان می آیند پس از آنها اجتماع جانفدایان در آرادان برگزار می شود اما در دیگر نقاط این استان اجتماع و رزمایش بزرگ جانفدایان عصر و شب برگزار خواهد شد.

حضور آحاد مردم استان سمنان

سخنگوی رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این رزمایش در دو بخش صبح و عصر و ابتدا در شهرستان شاهرود و سپس در مرکز استان و دیگر نقاط برگزار می شود، گفت: در بخش صبح تنها در شاهرود و آرادان اجتماع بزرگ مردم را شاهد خواهیم بود.

مهدی واحدی با بیان اینکه اجتماع بزرگ جانفدایان شاهرودی صبح امروز سی و یکم شهریورماه در میدان امام خمینی(ره) با حضور آحاد مردم آغاز شده است، ابراز کرد: در آرادان اجتماع بزرگ جانفدایان در گلزار شهدا و جنب شهرداری برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در سمنان و گرمسار مراسم محوری اجتماع بزرگ جانفدایان ایران اسلامی ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود، افزود: این رزمایش بزرگ در مرکز استان در بلوار شهید نوروزی و در گرمسار در میدان امام خمینی(ره) محل اجتماع مردم انقلابی گرمسار در شب های اقتدار برگزار خواهد شد.

دعوت از مردم

سخنگوی رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» استان سمنان با بیان اینکه در کالپوش اجتماع بزرگ جانفدایان ایران اسلامی ساعت ۱۴ در شهر رضوان برگزار می شود، بیان داشت: در میامی ساعت ۱۶ اجتماع بزرگ جانفدایان ایران اسلامی در میدان امام رضا(ع) با حضور آحاد مردم متدین و شهید پرور این شهرستان برگزار خواهد شد.

واحدی با بیان اینکه در سرخه ساعت ۱۸:۳۰ اجتماع بزرگ جانفدایان را شاهد خواهیم بود، ابراز داشت: این مراسم در حسینیه شهدای شهرستان سرخه برگزار خواهد شد همچنین جانفدایان مهدیشهری هم ساعت ۱۹:۳۰ در میدان امام رضا(ع) گردهم خواهند آمد.

وی با بیان اینکه دامغان آخرین شهری است که در استان سمنان رزمایش بزرگ جانفدایان ایران اسلامی را برگزار می کند، افزود: این رزمایش ساعت ۲۰:۳۰ از چهار راه ولیعصر(عج) به سمت باغ فردوس به صورت پیمایش اقتدار بسیجیان و جانفدایان برگزار خواهد شد همچنین باید گفت که این رزمایش بزرگ صرفا مخصوص بسیجیان نبوده و آحاد مردم متدین و خداجو استان سمنان دعوت هستند تا در این رزمایش مهم حضور یابند.

پیشبینی حضور باشکوه مردم استان سمنان

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» در استان اندیشیده شده است، گفت: چراغ اول این رزمایش بزرگ را مردم شهید پرور شهرستان شاهرود به خوبی و با اقتدار بی نظیر روشن خواهند کرد.

سردار شوقانی با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از ۴۶ هزار نفر در این رزمایش بزرگ حضور یابند، ابراز کرد: رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» تجدید بیعت دوباره مردم استان سمنان با امام شهدا، رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری به خصوص در نخستین روز از هفته دفاع مقدس است که اقشار مختلف مردم در میدان حماسه سازی، حضوری باشکوه را رقم خواهند زد.

به گفته وی رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» که امروز در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان برگزار می شود، نه تنها مختص بسیجیان نیست بلکه اساساً به گونه ای طراحی شده که مردم از آحاد جامعه در آن حضور فعال داشته باشند و اقتدار و صلابت و انسجام خودشان را به گوش جهانیان برسانند.

حضور باشکوه مردم

حضور باشکوه مردم در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» در سراسر استان سمنان نه فقط یک تجدید بیعت دوباره با شهدا در آغاز هفته دفاع مقدس بلکه یک نوع به رخ کشیدن آمادگی مردم برای دفاع از کیان ایران اسلامی در برابر تهدیدات پوشالی بدخواهان محسوب می شود.

علی عامری مسئول بسیج رسانه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ جانفدایان را اوج انسجام و همبستگی ملت ایران اسلامی و حمایت از رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: رسانه ها در پوشش اخبار این اجتماع بزرگ و تاریخی اهتمام داشته باشند.

عامری با بیان اینکه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی ایران تلاش دارند تا با ابزارهای رسانه ای، جلوه های حضور و حماسه سازی و پشتیبانی مردم از کشور و نظامشان را کوچک جلوه دهند، بیان داشت: در این برهه نقش رسانه ها در بازتاب این عشق و علاقه ای که مردم به کشور و این آب و خاک و نظام و انقلابشان دارند، ضروری است.

شاهرودی ها گل کاشتند

همانطور که بیان شد شاهرود نخستین جایی بود که رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» استان سمنان در آن برگزار شد مانند آرادان که صبح امروز مردم شهید پرور این شهرستان با اجتماع بزرگ و با پلاکاردهایی مزین به تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمان های انقلاب تجدید بیعت کردند.

حضور شاهرودی‌ها و آرادانی‌ها اما چراغ اول را روشن کرد و این یعنی از دیگر نقاط استان سمنان هم بعد از ظهر امروز خبر خواهد رسید که مردم متدین و قدر شناس دیار سه هزار شهید سمنان، با شکوه خاصی در میدان حاضر شدند.

اقشار مختلف مردم از ورزشکاران و بسیجیان، هنرمندان، اهالی فرهنگ و قلم و اندیشه، تولید کنندگان و اهالی صنعت، اصناف مختلف و بازاریان، خبرنگاران و رسانه ای ها، دانشجویان و نوجوانان و جوانان، بانوان خانه دار و ده ها و ده ها گروه و قشر دیگر امروز در میدان حماسه حضور دارند تا بگویند که پشتیبان کشورشان هستند و حاضر هستند جانشان را فدا کنند تا ایران اسلامی با صلابت بماند.