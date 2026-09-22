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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

علی اصغرآسیابری به نشان نقره دست یافت

علی اصغرآسیابری به نشان نقره دست یافت

سرگروه تیم ملی کاراته در دیدار نهایی نتیجه را به رقیب اردنی واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. 

گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی‌اصغر آسیابری که صبح امروز با دو پیروزی مقابل«عبدالله بابیکرا» از قطر و «عبدالله الخطیب» از فلسطین راهی دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم شده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف »محمد الجعفری» اردنی رفت.

آسیابری برابر این رقیب عنوان دار که رنکینگ دیک دنیا را با کوله بازی از مدال منجمله طلای آسیا و جهان و طلای دوره قبل بازیها نمایشی در خور تحسین داشت، اما در نهایت بازنده شد و به مدال نقره بسنده کرد.

تیم ملی کاراته در مسابقات امروز توسط مرتضی نعمتی یک مدال طلا، کاتای تیمی بانوان ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسی یک مدال نقره کسب کرده است. . ضمن اینکه فاطمه زهرا سعید آبادی هم برای کسب مدال طلا پیکار می کند.

کد مطلب 6954791

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