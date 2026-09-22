قهرمانی: حملات آمریکا به مراکز غیرنظامی کاملا عمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی پیش از ظهر سه شنبه در تشریح ابعاد حقوقی و قضایی جنایت اخیر دشمن صهیونیستی در حمله به مدرسهای در شهرستان میناب، با اشاره به حضور میدانی مسئولان قضایی از لحظات نخست وقوع این حادثه، با بیان اینکه در ساعات اولیه حمله دشمن جنایتکار به مدرسهای با بیش از ۴۰۰ دانشآموز، هجوم دردناک خانوادهها برای یافتن اثری از فرزندانشان آغاز شد، افزود: بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از خانوادهها، بستگان و اقوام به دنبال پیکر یا نشانهای از عزیزانشان بودند، در حالی که ظرفیت شهرستان میناب، پزشکی قانونی، سردخانه و آرامستان تنها برای چند جسد پیشبینی شده بود.
احراز هویت با اصول پلیس علمی
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه مرحله اول احراز هویت پیکرها بر اساس اصول پلیس علمی و با شناسایی خود خانوادهها انجام شد، تصریح کرد: خانوادهها با نشانههای مسلم پیکرهای عزیزانشان را شناسایی کردند؛ تعدادی از پیکرها چهرههای مبارک و نورانیشان قابل شناسایی بود، تعدادی از روی لباس و کفش، و یکی از مادران شهدا از روی تکه نتراشیده ناخن انگشت فرزندش، فرزند خود را شناسایی کرد.
قهرمانی با اشاره به اینکه پس از تشییع با حضور پرشور مردم، سالن پزشکی قانونی و سالن تشریح با حدود ۶۰ قطعه پیکر به جا مانده از شهدای دانشآموز مواجه شد، گفت: این پیکرها ارباً اربا شده بودند؛ هم بر اساس اثر برخورد مستقیم ترکشها، هم بر اثر موج انفجار، هم بر اثر پرتاب و هم بر اثر سوختگی. گروههای تفحص تا چند روز بعد و حتی ماهها بعد صحنه را رها نکردند و هر قطعه مویی و قطعهای از پیکر شهدا که کشف میشد، با احترام کامل منتقل و آزمایشهای لازم از بقایای پیکرها انجام شد.
وی افزود: در مرحله دوم نیز پس از شناسایی پیکرها، با حضور خانواده شهدا و با هماهنگی و کسب اجازه از آنها و برگزاری چند جلسه، با وجود اختلاف نظرهایی، نهایتاً تشییع انجام شد و آزمایشات DNA نیز به طور کامل صورت گرفت تا این مسئولیت به سرانجام برسد.
جنایت عمدی؛ از مدرسه تا پل و تونل
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با طرح این پرسش که چرا دشمن جنایتکار مدرسه را هدف قرار داد و آیا این اقدام عمدی بود یا غیرعمدی، خاطرنشان کرد: اگر در روزهای اول برخی افراد عامی تردید داشتند، امروز هیچکس نباید تردید داشته باشد. آیا زدن پلها غیرعمدی بود؟ خانههای مسکونی؟ جنایتهای بعدی و اقدامات بعدی جنایتکار نشان میدهد که با عمد کار انجام میشود. در مورد مدرسه نیز تردید و تشکیک کردند که دنیا آنها را رسوا کرد و کار به خوبی تا این مرحله پیش رفته و فرایند در حال انجام است.
تحلیل جرمشناختی؛ جنایتکاران لذتجو و سادیست
قهرمانی با اشاره به اینکه از نظر جرمشناسی نوین و روانشناسی جنایی دو مدل جرم داریم، توضیح داد: یک مدل جرم ابزاری است؛ یعنی جرم ابزاری برای رسیدن به هدف، مثلاً سرقت برای گرفتن پول. مدل دیگر این است که خود جرم هدف است. یافتههای خطرناک و وحشتناک اخیر نشان میدهد که با جنایتکارانی روبرو هستیم که لذتجویی و هیجانخواهی را در جنایتهایشان دنبال میکنند و خوی سادیسمی، دگرآزاری و لذتجویی از رنج دیگران در آنها ملموس و محرز است.
وی با اشاره به سابقه این جنایتکاران و شواهد و قرائن متعدد، افزود: در جنایت پل نیمهکار، آن خلبان جنایتکار برای افزایش لذت خودش صبر کرد تا راننده زحمتکش تانکر دقیقاً روی پل برسد و طوری بزند که نصف ماشین آنسوی پل و نصف ماشین اینسوی پل و ماشین به آتش کشیده شود. در جنایت تونل شهید میرزایی نیز صبر کردند ماشینها به تونل برسند و در لحظه خروج، همانجا موشکهایشان را پرتاب کردند. اینها خوی خطرناک جنایتکاری است که وقتی لذتجویی را هدف جنایت خود قرار میدهد، برای همه دنیا و همه جهانیان هشدار است. اگر جلوی این جنایتکاران گرفته نشود، ممکن است هر جای دنیا، هر مدرسه و هر دانشآموزی خدای ناکرده در معرض خطر باشد.
هشت گام رسیدگی قضایی؛ از پنهانکاری تا اجرای مجازات
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه قوه قضاییه از ثانیه اول و لحظه اول با حضور دادستان، رئیس دادگستری و بازپرس، کار را دنبال کرده است، گفت: اگر برای یک جنایت هشت گام تعیین کنیم، گام اول وقوع پنهانکاری و روایتسازی متقابل است که سپری شده؛ دشمن روز اول گفت خودشان بودند و این گام تمام شد. الان دهها نهاد مختلف بشری و بینالمللی که بعضاً با ما و مردم ما دشمنی هم دارند، صراحتاً گزارش کردهاند که این کار کار آمریکای جنایتکار است.
وی گام دوم را تثبیت صحنه، مستندسازی اولیه و راستیآزمایی عنوان کرد و افزود: همه اینها به دقت انجام شده و دو نمایشگاه برقرار است برای مردم، اصحاب رسانه و همه آزادگان دنیا؛ بقایای تجهیزات دقیقاً کارشناسی شده و با شماره قرارداد و سفارشدهنده، همه آنها معلوم شده است.
قهرمانی گام سوم را شکست روایت انکار و انتصاب اولیه مسئولیت دانست که همه مردم میناب، رسانهها و همه با هم در آن سهیم بودند تا حقیقت به گوش جهانیان برسد، و گام چهارم را تحقیق رسمی نهادهای بینالمللی عنوان کرد که انجام شده است.
وی گام پنجم را بازگشایی پروندههای کیفری رسمی در مراحل اولیه بینالمللی و داخلی برشمرد و گفت: شناسایی افراد مسئولیت فرماندهی، صدور کیفرخواستهای بینالمللی، بازداشت متهمان، دادرسی و محاکمه آنها خواسته خانوادهها بر مزار شهدا و از سخنگوی قوه قضاییه است و گامهای باقیمانده در این مسیر دنبال میشود.
اجرای مجازات و جبران خسارت
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه گام آخر، گام هشتم، اجرای مجازات و جبران خسارت است، تصریح کرد: ما از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خانوادههای شهدای دانشآموز و مردم مظلوم میناب دریغ نخواهیم کرد و این مسیر تا رسیدن به عدالت کامل ادامه خواهد یافت.
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