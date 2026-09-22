به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ شادنیا، مشاور رئیس فدراسیون ووشو، امروز در مجمع سالیانه هیئت ووشو استان البرز که در سالن همایشهای اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته شرایط کشور به گونهای بود که طبیعتاً ورزش نیز از وضعیت موجود تأثیر پذیرفت.
وی افزود: فدراسیون ووشو نیز در جریان این شرایط با آسیبها و مشکلاتی مواجه شد، اما با وجود همه دشواریها حتی یک روز از برنامههای تعیینشده عقب نماندیم و برنامهها طبق زمانبندی پیش رفت.
شادنیا ادامه داد: مشکلات اقتصادی و محدودیتهای مربوط به پروازها از جمله مسائل پیش روی ورزش کشور بود، اما تلاش کردیم روند فعالیتهای فدراسیون را با وجود این شرایط ادامه دهیم.
جوانگرایی در دستور کار فدراسیون
مشاور رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به سیاست جوانگرایی در این فدراسیون گفت: در سال گذشته اقدامات مهمی در حوزه جوانگرایی انجام شد و امیدواریم نتیجه این رویکرد را در آینده شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه توجه به جوانان و آیندهسازی از برنامههای جدی فدراسیون بوده است، عنوان کرد: با وجود حاشیههایی که در این مسیر وجود داشت، رئیس فدراسیون بر اجرای برنامه جوانگرایی تأکید داشت و این روند دنبال شد.
شادنیا اضافه کرد: امیدواریم حاصل این اقدامات را در بازیهای آسیایی ببینیم و ورزشکاران جوان ووشو بتوانند نتایج قابل قبولی برای کشور به دست آورند.
ووشو برای نخستینبار در المپیک جوانان نماینده دارد
وی همچنین از حضور نمایندگان ووشو ایران در المپیک جوانان خبر داد و گفت: برای نخستینبار ووشو در المپیک جوانان نماینده خواهد داشت و ورزشکاران این رشته هماکنون در اردو حضور دارند.
مشاور رئیس فدراسیون ووشو این اتفاق را بخشی از روند آیندهسازی در این رشته دانست و ابراز امیدواری کرد ورزشکاران جوان بتوانند در رقابتهای پیش رو عملکرد موفقی داشته باشند.
ورزشکاران باید برای برافراشتن پرچم ایران مبارزه کنند
شادنیا با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت خاص کشور گفت: میدانیم سال سختی برای ورزش است، اما در فدراسیون ووشو همقسم شدهایم که ورزشکاران با تمام توان مبارزه کنند و برای برافراشته شدن پرچم ایران تلاش داشته باشند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که ورزشکاران ووشو علاوه بر کسب موفقیت ورزشی، نمایندگان شایستهای برای کشور باشند و بتوانند پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورند.
حضور بانوی ووشوکار به عنوان پرچمدار کاروان
مشاور رئیس فدراسیون ووشو همچنین به انتخاب یکی از بانوان ورزشکار به عنوان پرچمدار کاروان ایران اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار یکی از بانوان جامعه ورزش به عنوان پرچمدار کاروان انتخاب شد که این اتفاق برای جامعه ورزش و ووشو باعث افتخار است.
وی افزود: پرچمداران کاروانهای ورزشی همواره در تاریخ ورزش ماندگار خواهند بود و امیدواریم این حضور با موفقیت و مدالآوری ورزشکاران کشور همراه شود.
شادنیا در ادامه به برنامههای مرتبط با سلامت ورزشکاران اشاره کرد و گفت: طرحهای حوزه سلامت از موضوعات مهمی است که باید استمرار داشته باشد.
وی از همکاری مجموعه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها در این زمینه قدردانی کرد و افزود: امیدواریم برنامههای مربوط به سلامت ورزشکاران با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
البرز در مسیر ارتقای جایگاه ووشو
مشاور رئیس فدراسیون ووشو همچنین با اشاره به عملکرد هیئت ووشو استان البرز گفت: فاصله البرز با جایگاههای بالاتر در رتبهبندی استانها کاهش پیدا کرده و این روند قابل توجه و قابل ستایش است.
وی از تلاش هیئتهای شهرستانی، ورزشکاران، مربیان و باشگاهداران قدردانی کرد و گفت: فعالیت این مجموعهها در شرایط فعلی کشور و با وجود مشکلات اقتصادی، ارزشمند است.
شادنیا خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر نیازمند حمایت و همراهی همه بخشهای ورزش استان است و امیدواریم البرز بتواند در برنامههای پیش رو جایگاه خود را بیش از گذشته ارتقا دهد.
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