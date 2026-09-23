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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

نفت برنت به زیر ۹۹ دلار سقوط کرد

نفت برنت به زیر ۹۹ دلار سقوط کرد

قیمت نفت برنت در معاملات روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ با ۰.۸۲ دلار کاهش معادل ۰.۸۳ درصد به ۹۸.۴۳ دلار برای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های پایگاه تحلیلی OilPrice، قیمت نفت برنت در معاملات روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ با ۰.۸۲ دلار کاهش معادل ۰.۸۳ درصد به ۹۸.۴۳ دلار برای هر بشکه رسید.

بر اساس این داده‌ها، قرارداد تحویل نوامبر نفت برنت در محدوده ۹۸ دلار معامله شده و روند قیمت در روزهای اخیر نزولی بوده است.

همچنین قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) در زمان ثبت داده‌های تصویر ۸۹.۲۶ دلار بود که نسبت به معامله قبلی ۱.۲۶ دلار، معادل ۱.۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گزارش‌های بازار نیز کاهش اخیر قیمت نفت را به بهبود چشم‌انداز عرضه در خلیج فارس و افزایش امیدها به مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای مرتبط دانسته‌اند.

کد مطلب 6956018
طیبه بیات

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