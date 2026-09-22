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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

واژگونی تریلی حمل شیر در محور قم- گرمسار؛ ۲ نفر جان باختند

واژگونی تریلی حمل شیر در محور قم- گرمسار؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی تریلی حمل شیر در محور قم به گرمسار خبر داد و گفت: متاسفانه دو نفر طی این حادثه در دم جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی تریلی حمل شیر کیلومتر ۱۴۵ محور قم به گرمسار خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران به محل حادثه محدوده عوارضی شهید سلیمانی اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف و ابراز همدردی به خانواده دو جان باخته این حادثه ادامه داد: عملیات رها سازی پیکر متوفیان انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تاکید به اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، هوشیاری هنگام رانندگی و پرهیز از رانندگی با حالت خواب آلودگی توصیه همیشگی ما به رانندگان جاده ای است.

کد مطلب 6954872

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