واژگونی تریلی حمل شیر در محور قم- گرمسار؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی تریلی حمل شیر کیلومتر ۱۴۵ محور قم به گرمسار خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران به محل حادثه محدوده عوارضی شهید سلیمانی اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف و ابراز همدردی به خانواده دو جان باخته این حادثه ادامه داد: عملیات رها سازی پیکر متوفیان انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تاکید به اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، هوشیاری هنگام رانندگی و پرهیز از رانندگی با حالت خواب آلودگی توصیه همیشگی ما به رانندگان جاده ای است.