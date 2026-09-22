به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حیدری با اشاره به تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه احداث باند دوم محور مشگینشهر،پارسآباد اظهار کرد: تأمین این منابع از محل ماده ۵۶ قانون الحاق میتواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی و پیشبرد این پروژه مهم ارتباطی استان داشته باشد.
وی افزود: یکی از پروژههای مهمی که در این چارچوب مورد پیگیری قرار گرفته، پروژه احداث باند دوم محور مشگینشهر، پارسآباد است که باتوجهبه اهمیت این مسیر در شبکه ارتباطی شمال استان، تأمین منابع مالی موردنیاز آن با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در راستای تسریع در اجرای پروژههای توسعه بزرگراهی استان اردبیل اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و تأمین منابع مالی مورد این پروژههای انجام شده است.
حیدری تصریح کرد: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از طریق بانک رفاه کارگران برای پروژه احداث باند دوم محور مشگینشهر، پارسآباد به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: فرایندهای اداری مربوط به این تسهیلات در حال انجام است و با مساعدت و همکاری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل، مقرر شده ضمانتنامه موردنیاز دراسرعوقت صادر شود تا پس از طی مراحل قانونی، اعتبار مصوب به پروژه اختصاص پیدا کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه تأمین منابع مالی پایدار از مهمترین عوامل شتاببخشی به پروژههای عمرانی و زیرساختی است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ میتواند بخشی از نیاز مالی پروژه باند دوم مشگینشهر ،پارسآباد را تأمین کرده و زمینه استمرار عملیات اجرایی و افزایش سرعت پیشرفت پروژه را فراهم کند.
حیدری با اشاره به اهمیت این محور گفت: تکمیل باند دوم مشگینشهر، پارسآباد از پروژههای مهم توسعه شبکه بزرگراهی استان محسوب میشود و در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل جابهجایی مردم و کالا، کاهش زمان سفر و تقویت ارتباطات شمال استان نقش مؤثری خواهد داشت.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل با جدیت در حال پیگیری تأمین منابع مالی پروژههای اولویتدار است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۵۶ و همراهی دستگاههای اجرایی و نمایندگان استان، روند اجرای طرحهای بزرگراهی با شتاب بیشتری دنبال شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تأکید کرد: تأمین اعتبارات جدید برای پروژه مشگینشهر، پارسآباد یک گام مهم در مسیر تکمیل این محور است و امیدواریم با نهاییشدن فرایند ضمانتنامه و تخصیص منابع، شاهد تحرک و شتاب بیشتر در عملیات اجرایی پروژه باشیم.
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