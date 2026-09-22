صدور احکام قضایی سنگین برای ۲ پرونده قاچاق کالا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی با تشریح جزئیات این ۲ پرونده قضایی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام قاطعی علیه متخلفان در استان صادر شده است.

وی در تشریح پرونده شهرستان نهاوند گفت: در شهرستان نهاوند پرونده تخلف فروش ۲۹ کیسه آرد یارانه‌ای برخلاف ضوابط تعیین شده از سوی دولت به ارزش ۸۷۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نهاوند مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از احراز تخلف علاوه بر ضبط کالای قاچاق آرد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف و همچنین معادل ارزش کالا در ازای ضبط وسیله حمل یک دستگاه نیسان بار محکوم کرد و در مجموع این متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محکومیت قاچاقچی سیگار الکترونیکی در کبودرآهنگ

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ادامه به پرونده شهرستان کبودرآهنگ اشاره کرد و گفت: در شهرستان کبودراهنگ نیز پرونده قاچاق ۱۵۶ دستگاه سیگار الکترونیکی و ۷۷ قطعه کاتریج و کویل مربوطه به ارزش ۹۹۱ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کبودرآهنگ بررسی شد.

محمدی ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود و عدم ارائه اسناد گمرکی اتهام قاچاق را محرز دانسته و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۹۹۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی افزود: همچنین در ازای ضبط خودروی سواری سمند حامل این محموله جریمه‌ای معادل ارزش کالا برای متخلف در نظر گرفته شد که مجموع جریمه نقدی این پرونده به یک میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در پایان تاکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی در دستور کار این سازمان قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی با سوداگران و مخلان نظم اقتصادی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.