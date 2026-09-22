۱۱ فقره سرقت در دشتستان کشف شد؛ دستگیری ۵ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روانبه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح امنیت محلهمحور و با تلاش مأموران، پنج سارق شناسایی و دستگیر شدند. متهمان در بازجوییها به ۱۱ فقره سرقت سیم برق، مزارع کشاورزی، ساختمانهای نیمهکاره، مصالح ساختمانی، تلمبه کشاورزی و کیف حاوی مدارک اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی دشتستان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده با قرار مناسب روانه زندان شدند.
وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را به مرکز ۱۱۰ اطلاع دهند.
کشف ۶ دستگاه استخراج رمز ارز به ارزش ۶ میلیارد ریال
همچنین فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از کشف ۶ دستگاه استخراج رمز ارز به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر دادو گفت: در پی اخبار واصله و در راستای طرح جمعآوری دستگاههای استخراج ارز دیجیتال، اکیپی از پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اداره برق به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و رعایت موازین قانونی، در بازرسی از محل، ۶ دستگاه ماینر به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی دشتستان با تأکید بر ادامه برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز، از شهروندان خواست موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند. متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شد.
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