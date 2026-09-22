به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در آستانه هفته دفاع مقدس، آیین تهیه و توزیع یکهزار و ۲۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دهلران، با حضور فرماندار ویژه دهلران و جمعی از مسئولان برگزار شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دهلران گفت: این بستهها در قالب طرح آیندهساز باشیم و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی خانوادههای تحت حمایت تهیه و میان دانشآموزان توزیع می شود
علی حسینیفر اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از دانشآموزان نیازمند و کاهش دغدغه خانوادههای تحت حمایت اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح یکهزار و ۲۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش سه میلیارد تومان با همت مردم، خیران و کمیته امداد تهیه و میان دانشآموزان تحت حمایت شهرستان توزیع شد.
حسینیفر با قدردانی از همراهی خیران و مراکز نیکوکاری شهرستان، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و خیران در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان، نقش مهمی در حمایت از خانوادههای تحت پوشش و فراهمکردن زمینه ادامه تحصیل و پیشرفت دانشآموزان دارد.
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