شهابی: دفاع مقدس مکتبی زنده از ایثار، مقاومت و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهابی، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور حماسه‌آفرینی ملت ایران در برابر دشمن و جلوه‌ای از ایمان، وحدت و ولایت‌مداری مردم دانست.

در متن پیام وی آمده است:

هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه ملتی است که با تکیه بر ایمان، وحدت و ولایت، در برابر دشمن ایستاد و با نثار خون پاک فرزندان خود، عزت و سربلندی ایران اسلامی را به تاریخ سپرد.

دفاع مقدس، تنها خاطره‌ای از سال‌های جنگ نیست؛ مکتبی زنده از ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت است که نسل‌های این سرزمین را با حقیقت ایستادگی در راه حق پیوند داده است.

امسال اما هفته دفاع مقدس، رنگ و حال دیگری دارد؛ در حالی به استقبال این ایام می‌رویم که امام ،قائد و رهبر شهید ایران اسلامی نیز به خیل عظیم شهیدان پیوسته است؛ رهبری که در مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی، جان خویش را فدا کرد و شهادتش، برگ دیگری بر دفتر پرافتخار مقاومت ملت ایران افزود.

امروز خون پاک شهیدان دفاع مقدس و خون رهبر شهیدمان، عهدی تازه بر دوش ملت ما نهاده است؛ عهدی برای پاسداری از آرمان شهدا، ایستادگی در برابر دشمن و تداوم راه مقاومت. بی‌تردید خونخواهی شهیدان و انتقام از جنایتکاران، مطالبه‌ای برخاسته از این عهد و در مسیر تحقق عدالت و مجازات عاملان جنایت خواهد بود.

در این هفته، یاد و نام همه شهدای والامقام، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و با ادای احترام به مقام بلند شهید القائدامام خامنه ای(قدس سره) با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان می‌کنیم؛ چراکه راه شهیدان با شهادت آنان پایان نمی‌یابد، بلکه در اراده و ایستادگی ملتی که پای آرمان‌های خود ایستاده است، ادامه پیدا می‌کند.