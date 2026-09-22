۴۹۰ نوجوان قزوینی سال تحصیلی را در مدارس صدرا آغاز می کنند

میلاد جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در استان قزوین با حضور ۴۹۰ دانشآموز دختر و پسر و ۵۸ نفر از کادر آموزشی و اجرایی آغاز میشود؛ مدارسی که در رویکرد تربیتی خود، آموزش را تنها بخشی از فرآیند تربیت نوجوان میدانند.
وی با اشاره به ترکیب دانشآموزان مدارس صدرا عنوان کرد: از مجموع ۴۹۰ دانشآموز این مدارس، ۲۵۰ نفر پسر و ۲۴۰ نفر دختر هستند که در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در کنار ۵۸ نفر کادر آموزشی و اجرایی فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: مأموریت مدرسه نباید به آموزش و یادگیری محدود شود، بلکه مدرسه باید زمینه شکلگیری نسلی را فراهم کند که در کنار رشد علمی، از قدرت تحلیل، هویت، مسئولیتپذیری و توان حل مسئله برخوردار باشد.
جباری ادامه داد: در این رویکرد، نوجوان نباید صرفاً مخاطب تحولات جامعه باشد، بلکه باید برای شناخت مسائل، تصمیمگیری و نقشآفرینی مسئولانه در عرصههای پیشرو آماده شود.
مدیر قرارگاه آموزش و پرورش تبلیغات اسلامی استان قزوین «مبانی» را نقطه آغاز این مسیر دانست و گفت: هدف این است که نوجوان بتواند آموختهها و باورهای خود را در عرصه عمل به کار بگیرد؛ از این رو مدرسه باید میان دانش، هویت و کنشگری پیوند ایجاد کند تا دانشآموز از دریافتکننده صرف محتوا به فردی مسئول، صاحبنظر و اثرگذار تبدیل شود.
وی با اشاره به شعار امسال مدارس صدرا با عنوان «زنگ مهر و مقاومت» بیان کرد: مقاومت در این رویکرد صرفاً یک عنوان مناسبتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تربیت نسلی است که در مواجهه با مسائل و چالشهای پیشرو منفعل نباشد و با تقویت هویت، قدرت تحلیل، مسئولیتپذیری و روحیه ایستادگی، برای حضور آگاهانه و اثرگذاری در جامعه آماده شود.
جباری خاطرنشان کرد: مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تلاش دارند در کنار رشد علمی، زمینه رشد معرفتی، هویتی، اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان را فراهم کنند تا مدرسه به حلقه اتصال میان مبانی تربیتی و میدان عمل تبدیل شود.
وی همچنین از برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس صدرا خبر داد و گفت: مراسم افتتاحیه مدارس پسران دوشنبه ۳۰ شهریورماه از ساعت ۱۹ و مراسم افتتاحیه مدارس دختران چهارشنبه اول مهرماه از ساعت ۸ صبح در سالن آمفیتئاتر شهید حاج قاسم سلیمانی واقع در چهارراه عمران برگزار میشود.
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