  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

زادآوری اردک سرسفید پس از چند سال در تالاب بین‌المللی قوری‌گل

زادآوری اردک سرسفید پس از چند سال در تالاب بین‌المللی قوری‌گل

تبریز- رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از ثبت و مستندسازی زادآوری اردک سرسفید در معرض خطر پس از چند سال در تالاب بین‌المللی قوریگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله آذرهوا روز سه شنبه با اشاره به بهبود وضعیت آبی تالاب بین‌المللی قوری‌گول در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد:پس از چند سال کاهش حضور پرندگان شاخص خوشبختانه امسال شاهد بازگشت اردک سرسفید به این تالاب و ثبت زادآوری این گونه ارزشمند بودیم.

وی افزود:در سال‌های اخیر به‌ دلیل تامین نشدن مناسب حقابه تالاب قوریگل حضور برخی از پرندگان شاخص از جمله اردک سرسفید کاهش یافته بود؛ اما بهبود بارش‌های فصلی و آبگیری نسبی مناسب تالاب در سال آبی امسال، شرایط زیستگاهی مطلوب‌تری برای حضور و زادآوری این گونه فراهم کرد.

آذرهوا با بیان اینکه اردک سرسفید یکی از گونه‌های شاخص تالاب بین‌المللی قوریگل و دارای ارزش حفاظتی بین‌المللی است گفت: حضور یا عدم حضور این گونه می‌تواند به‌ عنوان یکی از شاخص‌های مهم وضعیت اکولوژیکی و مطلوبیت زیستگاه تالاب برای تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی ادامه داد: این رخداد مهم با تلاش شبانه‌روزی همکاران و به‌ویژه محیط‌بانان تالاب قوریگل ثبت و مستندسازی شد و مراتب به اطلاع دوستداران و علاقه‌مندان محیط زیست رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای عملیات ساماندهی مسیر آبرسانی تالاب، بهبود وضعیت آبگیری و تامین حقابه قوریگل شاهد ارتقای بیش از پیش وضعیت اکولوژیکی تالاب و افزایش تنوع زیستی آن باشیم.

کد مطلب 6955090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه