خندان: تیراندازان ایران توان ثبت رکوردهای بهتری دارند

هانیه خندان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قضاوت در رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره سطح مسابقات اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها دو روز از آغاز رقابت‌ها گذشته است، هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی از سطح کلی مسابقات ارائه کرد، اما در بخش بانوان شاهد رقابت‌های باکیفیتی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: روز گذشته مسابقات بانوان برگزار شد و ورزشکاران کشورهای مختلف عملکرد خوبی داشتند. در ماده تفنگ ۱۰ متر بانوان نیز رکوردشکنی صورت گرفت و فینال این ماده در سطح بسیار بالایی برگزار شد.

داور بین‌المللی تیراندازی ایران با اشاره به دشواری رقابت در چنین سطحی افزود: وقتی سطح مسابقات بالا باشد، شرایط برای همه ورزشکاران دشوارتر می‌شود و هر ورزشکار برای رسیدن به هدف خود باید با تمام توان رقابت کند.

خندان درباره عملکرد تیراندازان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: از نظر فنی نمی‌توانم ارزیابی دقیقی از عملکرد نمایندگان کشورمان داشته باشم، چرا که حدود سه یا چهار ماه است آن‌ها را از نزدیک ندیده‌ام و از وضعیت اردوها، میزان آمادگی و شرایط تمرینی‌شان اطلاع کاملی ندارم.

وی تصریح کرد: با این حال، براساس شناختی که از ورزشکاران ایرانی دارم و با توجه به نتایجی که در مسابقات مختلف از آن‌ها دیده‌ام، رکوردهای معمول آن‌ها حدود ۱۰ امتیاز بالاتر از نتایجی است که در این رقابت‌ها ثبت کرده‌اند.

این داور بین‌المللی ادامه داد: به همین دلیل معتقدم ورزشکاران ایران در شرایط عادی توانایی ثبت رکوردهای بهتری را دارند، اما درباره اینکه چه عواملی باعث شده نتایج آن‌ها در این مسابقات پایین‌تر از عملکرد همیشگی‌شان باشد، نمی‌توانم اظهارنظر کنم؛ چرا که از شرایط و اتفاقات پیرامون تیم اطلاع دقیقی ندارم.

رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی ادامه دارد که ورزشکاران کشورهای مختلف برای کسب مدال و ثبت رکوردهای جدید به رقابت می‌پردازند.